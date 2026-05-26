Natalia Sette 26 MAY 2026 - 10:00h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' enseña el resultado de la blefaroplastia y se sincera sobre su periodo de recuperación

El impresionante cambio físico de Borja González y Ana López en 10 años

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Ana López se encuentra en un momento vital cargado de proyectos y grandes ilusiones. Sin embargo, antes de meterse de lleno en la construcción de la que será su futura casa junto a Borja González, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ ha decidido solucionar un problema que lleva años con ella. La influencer se somete a una blefaroplastia y enseña el resultado.

La pareja del ganador de ‘Supervivientes’ ha viajado hasta Oviedo para ponerse en manos de especialistas y someterse a una blefaroplastia. Esta intervención es una cirugía estética y funcional que se realiza en la zona de los ojos con el objetivo de reparar los párpados caídos o eliminar el exceso de piel, grasa y músculo. Aunque suele ser un procedimiento ambulatorio y muy común para despejar la zona ocular, el postoperatorio requiere paciencia, ya que la piel de alrededor de los ojos es extremadamente sensible y propensa a los hematomas.

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Ana ha aparecido en sus ‘stories’ de Instagram para explicar cómo fue la operación. “Os paso parte de mi operación”, ha anunciado con gafas de sol puestas. La influencer ha explicado que es una condición física que arrastra desde siempre y que ha complicado sus primeros días de recuperación: “Siempre se me han hinchado mucho los párpados porque retengo muchísimo líquido y me levanto siempre inflada como un globo”.

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Debido a esto, el equipo médico ya le había advertido de lo “escandaloso” que sería su aspecto inicial. “El doctor me avisó antes de operarme que iba a retener mucho líquido y que mi postoperatorio iba a ser más escandaloso. Hoy estoy inflamada, dentro de lo que toca, pero hay gente que se inflama menos y que se le nota mucho menos la operación”, ha explicado mientras se quita las gafas para que sus seguidores vean el estado actual de sus ojos.

A pesar de las estrictas recomendaciones médicas para reducir la hinchazón, la maternidad y la distancia no se lo han puesto nada fácil a la valenciana. “Tenía que estar poniendo frío, sin moverme mucho, estando de pie, pero claro, es complicado”, ha confesado la creadora de contenido. Y es que, con la operación recién hecha, Ana ha tenido que afrontar un largo viaje en tren de vuelta a Valencia junto a su hijo pequeño, Luca, que no para quieto.

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Esto ha impedido el descanso en las primeras horas de su recuperación, lo que ha provocado que la zona esté bastante inflamada. Sin embargo, la creadora de contenido ha asegurado que no siente dolor, ni siquiera una pequeña molestia. Ana espera poder recuperarse pronto y seguir adelante con total normalidad.