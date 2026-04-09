El actor padece un cáncer poco común y compartió hace semanas que había presentado la documentación a una clínica suiza que ofrece suicidio asistido

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La noticia ha sacudido a Hollywood, devolviendo a la actualidad a la recordada actriz Shannen Doherty. Ashley Hamilton, su primer marido, ha sido ingresado de urgencia en Los Ángeles tras sufrir una presunta sobredosis. Cabe recordar la complicada trayectoria personal del actor, marcada durante décadas por su lucha contra las adicciones.

Tal y como ha informado 'TMZ' este jueves, 9 de abril, el incidente se produjo el pasado 2 de abril, cuando Hamilton, de 51 años, fue encontrado en un Airbnb en Los Ángeles. Fuentes cercanas al comediante han aseverado que estaba sufriendo una "emergencia médica" relacionada con una "sustancia desconocida".

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El actor fue trasladado de urgencia a un hospital, donde se encuentra ingresado bajo observación médica. Por el momento, no han trascendido más detalles sobre el suceso. Aunque todo indica que su vida no corre peligro y que su situación actual es estable.

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En medio de un cáncer y un complicado pasado

El propio Hamilton, hijo del conocido actor George Hamilton y de Alana Stewart, confesó en 2015 que había dedicado años a intentar mantenerse sobrio. Además, ha hablado en varias ocasiones sobre sus adicción en el pasado, aseverando que había acumulado media docena de arrestos y asistido a 32 centros de rehabilitación. E incluso se había convertido en acompañante para otras personas que lidian con el abuso de sustancias.

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Hamilton, que tiene una hija de nueve años fruto de su relación con Renee Karalian, actualmente padece un cáncer poco común relacionado con el Virus del Papiloma Humano (VPH), y compartió hace semanas que había presentado la documentación a una clínica suiza que ofrece suicidio asistido.

Hamilton explicó hace unas semanas en 'Soft White Underbelly' que "lo que no quiero hacer es morir en un motel con una maldita aguja en el cuello y dejar esa mancha en mi hija y en la gente que me rodea. Eso no quiero hacerlo. Por muy fácil que me resultara, no quiero hacerle eso a la gente".

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El pasado mes de diciembre, confesó en el mismo medio que se había enfrentado a "dos matrimonios fallidos, dos carreras fallidas, 32 rehabilitaciones, cinco sobredosis, tres paradas cardíacas, dos comas, parálisis del lado izquierdo del cuerpo, cirugía cerebral, cirugía de bazo, por supuesto, infección por estafilococos en el corazón, gangrena en los brazos, por supuesto, tiroteos derivados de negocios de drogas que salieron mal y media docena de arrestos".

En agosto de 2024 fue arrestado y acusado de amenazar con una navaja a un empleado de un hotel de Beverly Hills que le pidió que abandonara el establecimiento después de despertarlo en un sofá del vestíbulo alrededor de las 5 de la mañana.

Su relación con Shannen Doherty

Ashley Hamilton saltó a la fama en 1993, tras conocerse su relación con Shannen Doherty, por aquel entonces una de las jóvenes estrellas televisivas más famosas del momento gracias a su papel en 'Sensación de vivir'.

La pareja se casó el 11 de octubre de 1993 tras apenas unas semanas de noviazgo. En aquel momento Hamilton tenía 19 años y Doherty 22. El matrimonio, sin embargo, duró muy poco: apenas cinco meses después ya estaban separados y el divorcio se formalizó en 1994.

A principios de 2024, meses antes de que la actriz perdiera la vida en julio de ese mismo año por un cáncer de mama metastásico que le habían diagnosticado en un principio en 2015, ella se sinceró en su pódcast 'Let's Be Clear With Shannen Doherty' sobre su matrimonio con Hamilton.

"Estaba en un matrimonio realmente horrible, y sucedían cosas en ese matrimonio que me dificultaban mucho llegar a tiempo al trabajo", señaló.

Doherty también estuvo casada con Rick Salomon entre 2002 y 2003, y volvió a dar el 'sí, quiero' a Kurt Iswarienko en 2011, pero solicitó el divorcio en abril de 2023 en medio de acusaciones de infidelidad, las cuales él ha negado.