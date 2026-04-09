Celia Molina 09 ABR 2026 - 12:58h.

Varios semanas después de su muerte, la familia de Jaime Martínez ha comunicado que falleció tras un fuerte ataque de epilepsia

Muere Jaime Martínez, dibujante con autismo y creador de 'Algo de Jaime', a los 31 años: "Él nos hizo ser mejores"

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El pasado 26 de marzo, la cuenta oficial de Jaime Martínez, el joven con autismo que creó, junto a sus padres, la famosa marca 'Algo de Jaime', comunicó su triste y prematura muerte a los 31 años. Jaime era muy querido y conocido por su particular forma de dibujar y cuyo talento llevó a su madre, diseñadora de profesión, a plasmar sus dibujos en camisetas, bolsos, estuches y todo tipo de objetos, creando un negocio con el que asegurar el futuro de su hijo.

Desgraciadamente, Jaime murió de forma repentina, tal y como comunicaron sus padres en su cuenta de Instagram: "Esta mañana de jueves 26 de marzo, Jaime nos ha dejado para siempre. Pero nos ha dejado sus sonrisas, sus dibujos, su personalidad única y sus manías. Jaime ha hecho ser mejores a quienes le hemos conocido y ese es su mayor legado" dijeron en un escueto texto en el que no detallaron las causas del deceso.

Sin embargo, ante la ola de mensajes que han recibido por parte de sus fans, que se han interesado mucho por los motivos por los que murió, sus familiares han decidido emitir un nuevo comunicado en el que han explicado que tras una crisis epiléptica más fuerte de lo común, Jaime sufrió un infarto y, más tarde, le diagnosticaron muerte cerebral:

"Jaime dejó de respirar durante mucho tiempo"

"Ha tenido que pasar un tiempo para poder escribir esto. Creo que es fácil entender la vorágine que han sido, y siguen siendo, los sentimientos y las emociones que han llegado a nuestras vidas de manera inesperada y cruel. Para todos los que os habéis preguntado por la causa de la muerte de Jaime es este texto, escrito con miedo y pesar pues no hemos sabido encontrar palabras bonitas para contarlo", comienza el último texto de la familia.

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"Supongo que muchos sabéis que Jaime tenía epilepsia, algo con lo que convivía desde la adolescencia; crisis tónico-clónicas que aparecían espaciadas en el tiempo y que se trataban con medicación crónica. Pero, aquel miércoles, hubo algo distinto pues la crisis duró más, estatus epiléptico nos dijeron luego los médicos; dejó de respirar durante mucho tiempo y con ello sobrevino una parada cardiorrespiratoria. Aunque se actuó rápido y los servicios de atención sanitaria consiguieron que llegara con pulso al hospital su estado era crítico y acabó en la muerte cerebral que se certificó al día siguiente", han detallado.

"Los médicos nos dijeron que para él todo fue rápido y que no hubo sufrimiento, un pequeño consuelo que se ha unido al que ha venido con el cariño que de todas partes hemos recibido. Gracias por ello, gracias por siempre", han concluido sus familiares, que aún continúan asimilando tan dura y repentina pérdida. En medio del duelo, sus padres siguen trabajando en los productos en los que plasmaron los delicados dibujos de su hijo, que enamoró a su público con visión de las jirafas, los gorilas o los cocodrilos.