Jesús Calleja comparte su exigente rutina para mantenerse en forma a los 60 años

Rocío Molina 09 ABR 2026 - 16:06h.

El presentador de 'Universo Calleja' tiene en el equilibrio y en el ejercicio de alto nivel la clave para mantenerse en forma a los 60 años

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Jesús Calleja es un deportista nato al que no se le resiste ningún reto y para poder hacer prácticamente cualquier cosa el presentador de 'Universo Calleja' tiene muy en cuenta la alimentación y el ejercicio. El aventurero mantiene una rutina estricta de entrenamiento y también procura no ser restrictivo con la comida. El comunicador tiene muy claras sus rutinas para estar en forma a los 60 años.

El de León ha hecho de sus redes un lugar para acercarse a sus seguidores y ha adoptado como costumbre el dejar un espacio para responder preguntas. Algo que está permitiendo conocerle más allá de la televisión. Es ahí donde se le puede ver en sus sesiones de entrenamiento que le permiten afrontar sus extremas expediciones. Para el comunicador, el ejercicio no es una cuestión estética, sino una inversión en salud y es tal su disciplina que entrena seis días a la semana, llegando a realizar sesiones de hasta cinco horas diarias cuando sus compromisos profesionales se lo permiten.

La base de su preparación física se centra en el trabajo aérobico de alta intensidad, teniendo como pilares principales el ciclismo y las carreras en montaña. Estas actividades las complementa con otras al aire libre como la escalada, alpinismo. Las bicicletas son su gran pasión y aunque ha sufrido sustos con ellas y aparatosas caídas, no renuncia a este placer. Y, aunque su mayor disfrute lo encuentra en las salidas al campo, Jesús Calleja también ve clave el entrenamiento de fuerza.

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En cuanto a su alimentación, el leonés defiende una dieta equilibrada donde no existen los alimentos prohibidos, aunque siempre prioriza la calidad y la cantidad. De lo que más disfruta el presentador también de 'Volando voy' es de los productos de su tierra como el chorizo, la tortilla de patatas o la sopa castellana. Y, entre sus 'pecados' que se permite y para comenzar el día, el comunicador lo hace con "un café y galletas María".

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No obstante, compensa estos caprichos con una gran cantidad de frutas, verduras e hidratos de carbono, limitando al máximo las grasas y los fritos en sus comidas diarias. Esta combinación de deporte de alto nivel y de no ser restrictivo consigo mismo le hace tener la energía envidiable que le empuja a cualquier reto y aventura.

Jesús Calleja indica que la constancia es su mejor aliada y compañera de todo lo que se propone, pero nunca renunciará a los placeres gastronómicos a un buen plato de cuchara.