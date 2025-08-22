Rocío Molina 22 AGO 2025 - 14:32h.

El presentador de 'Planeta Calleja' ha mostrado el paisaje de El Bierzo reducido a escombros tras el devastador incendio

Jesús Calleja emite un comunicado en el que anuncia medidas legales tras ser víctima de un bulo

Compartir







"He venido a ver a mis amigos aquí del Bierzo y me están enseñando ya lo que se ha apagado y mirad cómo queda un bosque después de un incendio de este tipo". Así ha arrancado Jesús Calleja su último vídeo publicado en Instagram, la publicación que él nunca habría querido hacer y cuyo terrible suceso le pilló fuera cuando se desató el virulento incendio de León. El presentador de 'Planeta Calleja' ha mostrado la desolación y cómo queda un espectacular bosque reducido a cenizas tras ser arrasado por el fuego.

Su tierra, León, ha sido devorada por las llamas en los últimos días. Y esto, desgraciadamente, no se ha producido únicamente en este punto geográfico. Los incendios se han extendido por toda España, dejando ya cuatro víctimas mortales y miles de hectáreas totalmente quemadas. Una situación que es trágica y que el presentador de 'Volando voy' ha lamentado. Los incendios le pillaron a él en Canadá trabajando y al ver la gravedad de la situación, Jesús Calleja no ha dudado en regresar para estar junto a los suyos.

Desde El Bierzo y caminando por lo que hace tan solo unos días era un bosque espectacular, el presentador ha mostrado este desastre ecológico que, realmente, le ha dejado impactado. Jesús Calleja no ha dudado en compartir las impactantes imágenes a través de un vídeo, además de hacer una reflexión que espera que llegue a todo el mundo.

"Ahora es lo que veis, hasta la tierra se ha calcinado", ha señalado acerca de cómo está ahora este paraje. "Los incendios de estos días ninguna patrulla los podía parar, ni siquiera los medios aéreos podían volar porque las llamas eran brutales. Era algo que antes no se dio y lo lamentable es la cantidad de miles de hectáreas que se están quemando, no solamente aquí en León, sino en toda España", ha expresado.

Canal de Whatsapp de Telecinco

En completo shock por ver en ese estado desolador lo que ha sido para él siempre un refugio de paz, un sitio idílico de gran belleza y contexto de algunos de sus programas más famosos, Jesús Calleja ha querido lanzar unas palabras para que todos tengan en cuenta ante este tipo de situaciones: "Aquí no tiene que haber conflictos políticos. Estar todos unidos para que esto no vuelva a pasar. A ver qué aprendemos para el año que viene porque a todos nos ha pillado por sorpresa. Cuando ocurren estas cosas, la ayuda tiene que llegar de cualquier lugar. No vale que esta es tu competencia, esta es la mía, involucrarse todos e ir a una. Que no vuelva a pasar...".

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

El presentador de 'Planeta Calleja' ha querido recalcar lo que son las 'cifras de la vergüenza tras ver las terribles consecuencias de los incendios: "El balance de las actuaciones policiales deja, 40 detenidos además, otras 113 personas investigadas por los diferentes incendios". Un resultado terrible que que queda en nada comparada a la desolación que ha mostrado tras lo que era un bosque hermoso.