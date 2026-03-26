Celia Molina 26 MAR 2026 - 13:53h.

El aventurero estará en Cabo Cañaveral, Florida, el próximo 1 de abril, para vivir en persona el lanzamiento de la misión Artemis II

La nave de la misión Artemis II a la Luna lleva sello español: una de sus piezas fundamentales se ha fabricado en Madrid

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El próximo 1 de abril - y después de varios retrasos en la fecha de lanzamiento - despegará por fin la misión tripulada Artemis II con destino a la Luna. Los cuatro astronautas que viajarán a bordo de la cápsula Orión (y el cohete SLS) serán los primeros que volverán a acercarse a nuestro único satélite en 50 años, cogiendo el testigo de Neil Armstrong y del exitoso programa Apolo, que tantas alegrías nos dio en el pasado.

El próximo miércoles, el comandante Reid Wiseman, el piloto Victor Glover, la especialista de misión Christina Koch de la NASA, junto con el especialista de misión Jeremy Hansen de la Agencia Espacial Canadiense, se introducirán en la nave que les transportará hacia la Luna, si bien ninguno de ellos, al menos esta vez, tendrá la oportunidad de pisar su superficie.

La misión Artemis II, que rodeará nuestro satélite durante 10 días, será un ensayo sobre el buen funcionamiento de la cápsula Orión y el cohete SLS, verificando que los sistemas de soporte vital funcionen perfectamente en el espacio profundo.

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"Veré el lanzamiento de la Artemis II en directo"

Las pruebas de la NASA incluirán un encuentro y acoplamiento con uno o ambos módulos de aterrizaje comerciales de SpaceX y Blue Origin, pruebas en el espacio de los vehículos acoplados, la verificación integrada de los sistemas de soporte vital, comunicaciones y propulsión, así como pruebas de los nuevos trajes de Actividad Extravehicular (xEVA). Todo ello, con el fin de continuar con el resto de las misiones a la Luna, hasta conseguir crear allí una colonia permanente de seres humanos gracias a la tecnología 3D.

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Una misión que ha contado con la participación española

Para contar todos los detalles sobre cómo se producirá tan importante lanzamiento, Jesús Calleja ha dado una importante noticia a sus seguidores: "El año pasado rodé en la NASA como se construía el módulo Orión, donde despegaran hacia la luna los cuatro astronautas el próximo día 1 de abril. Pues el director de este proyecto Carlos García Galán, buen amigo mío, ayer fue nombrado director de la primera base lunar de la historia de la humanidad! ¿Qué os parece? Pues estaré yo con él en Cabo Cañaveral para ver el lanzamiento de Artemis ll en directo! Os lo contaré todo desde allí, amigos!" ha escrito en su cuenta de Instagram.

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Al haber estado, precisamente, en la construcción de la cápsula Orión, Calleja sabe de primera mano que ésta consta de una importante pieza made in Spain: una unidad de control térmico (TCU), que corre a cargo de Airbus Crisa y que permitirá el suministro de aire y agua a los astronautas, al tiempo que garantizará que la temperatura a bordo se mantenga dentro de niveles confortables para astronautas y equipamiento. Algo muy importante si tenemos en cuenta lo crucial que es el bienestar de la tripulación en una misión de trascendencia mundial como ésta.

En el vídeo que Jesús Calleja ha publicado, dentro de la nave Orión, se ve el reducido espacio en que convivirán los cuatro astronautas durante un total de 21 días, a pesar de que tiene casi un 60% más de espacio que los 5,95 metros cúbicos del módulo de mando del Apolo, el programa espacial tripulado que llevó al ser humano a la Luna en la década de los 60.