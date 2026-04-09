Marieta se sincera sobre su celulitis facial: en qué consiste y cómo tratarla

Natalia Sette 09 ABR 2026 - 19:13h.

La exconcursante de 'Supervivientes' vuelve a mostrar su cara con un nuevo brote de celulitis facial

Marieta responde a las dolorosas críticas que recibe por su físico y su estilo de vida

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Marieta ha vuelto a sincerarse sobre uno de los problemas de salud que más le preocupó a comienzos de año. La que fuera concursante de ‘Supervivientes’ ya tuvo que acudir a urgencias tras despertarse con la cara completamente hinchada , recibiendo entonces un diagnóstico claro: celulitis facial. Ahora, la influencer asegura que el problema no ha desaparecido del todo.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ ha confesado que ha seguido teniendo molestias desde entonces en esa zona del rostro. “No para de activarse mi zona de la celulitis facial que me salió”, ha comenzado diciendo a través de sus ‘stories’ con una foto de su cara. Con su boda con Suso Álvarez a la vuelta de la esquina , lo que menos necesita la influencer es un problema en su piel.

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Por si fuera poco, le ha brotado en una zona nueva de la cara. “Además de haberme salido otro enorme en la barbilla, pero de esos ciegos que no puedes hacer nada”, ha añadido visiblemente indignada. A pesar de estar siguiendo recomendaciones médicas, la situación empieza a pasarle factura. “Me he puesto crema antibiótica pero estoy hasta el mono del tema”, ha confesado con total naturalidad.

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Pero, ¿qué es exactamente la celulitis facial? A diferencia de la celulitis estética que afecta a otras partes del cuerpo, la celulitis facial es una infección bacteriana de la piel que puede aparecer cuando existe una pequeña herida, picadura o incluso un poro infectado. Esta afección provoca inflamación, dolor, enrojecimiento e incluso calor en la zona afectada, tal y como le ocurrió a Marieta en su primer episodio.

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El tratamiento suele ser bastante efectivo si se detecta a tiempo. Generalmente, los médicos recetan antibióticos para combatir la infección, además de recomendar medidas como la aplicación de frío local para reducir la inflamación. En la mayoría de los casos, la evolución es favorable en pocos días, aunque es importante seguir el tratamiento completo para evitar recaídas.

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Sin embargo, como parece ser el caso de Marieta, algunas personas pueden experimentar reactivaciones en zonas especialmente sensibles o propensas a infecciones. Factores como el estrés, cambios hormonales o incluso problemas cutáneos previos pueden influir en estas recaídas. Por ahora, la influencer continúa lidiando con esta situación con paciencia, aunque reconoce estar agotada.