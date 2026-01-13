Marieta acude a urgencias tras amanecer con la cara “deforme”: motivo y diagnóstico

Natalia Sette 13 ENE 2026 - 14:28h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' se ha despertado con la cara muy hinchada y ha ido a urgencias para buscar respuestas

Marieta comparte un importante cambio en su vida

Marieta se ha despertado sin poder creerse lo que veía en el espejo. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ ha tenido que acudir a urgencias tras amanecer con la cara “deforme”. Como no es la primera vez que comparte un problema de salud con sus seguidores, y sabe que se preocupan por ella, la influencer habla abiertamente del motivo y el diágnostico.

Tras unos días cargados de emoción al desvelar la fecha de su boda con Suso Álvarez, la ganadora de ‘GH DÚO 3’ ha tenido que ir de urgencias al hospital. Sin saber muy bien por qué, la alicantina ha despertado con la mitad de la cara completamente hinchada. “Esto es lo más parecido al jorobado de Notre Dame que vais a ver hoy”, ha comenzado diciendo a través de sus ‘stories’.

Al principio aparece con la mano en la cara, tapando lo que verdaderamente le ocurre. Cuando se quita la mano y deja ver que hay debajo, todos sus seguidores se quedan en shock. La que fuera pareja de Álex Girona tiene la cara inflamada desde debajo del ojo hasta la barbilla. “Lo tengo súper hinchado. No sé si es una picadura de algo pero me duele la cara y la tengo deforme”, explica preocupada.

Aunque la mayoría de cosas que comparte con sus fans suelen ser siempre positivas, la creadora de contenido ha querido ser honesta y transparente con ellos. “No es oro todo lo que reluce”, dice con sinceridad. Marieta está claramente preocupada, pues no sabe muy bien qué ha podido pasar. “Tengo todo súper inflamado, me duele un montón”, asegura.

La futura mujer de Suso Álvarez baraja que sea un grano interno o una picadura de algún insecto. Tras compartir el vídeo y ver la preocupación de su comunidad de ‘followers’, la exconcursante de ‘Supervivientes’ ha ido de inmediato a urgencias.

El diagnóstico y la solución al hinchazón en la cara de Marieta

Pocas horas después de enseñar cómo tenía la cara, la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ vuelve a compartir una imagen pero esta vez contando lo que le ha dicho el médico. “Acabo de llegar de urgencias, me han dicho que es una celulitis”, ha compartido Marieta a través de su Instagram.

Debidos a heridas cutáneas o picaduras de insectos puede salir celulitis en la piel, caracterizada por dolor o sensibilidad en la zona afectada e inflamación o enrojecimiento de la piel. La parte positiva es que tiene una solución fácil y accesible y es la que le han dado a la influencer en el hospital. “Tengo que tomar antibiótico oral una semana y paños fríos”, ha comunicado.