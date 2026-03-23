Marieta desvela el destino de su luna de miel con Suso Álvarez: “Mi viaje más soñado”

Natalia Sette 23 MAR 2026 - 11:52h.

La exconcursante de 'Supervivientes' comparte con sus seguidores a donde se irá de viaje tras su boda con Suso Álvarez

Marieta enseña sus tres opciones de peinados para novia para mujeres con pelo corto

Compartir







Marieta y Suso Álvarez ya cuentan los días para darse el ‘sí, quiero’. Con la boda fijada para el próximo 3 de julio en Toledo, la pareja está completamente volcada en los preparativos del enlace. Entre pruebas de vestidos , viajes y decisiones importantes, la exconcursante de ‘Supervivientes’ ha desvelado ahora el destino de su luna de miel.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ ha ido compartiendo cada detalle de su boda. Desde el lugar donde se va a celebrar, hasta la rutina de belleza que está siguiendo para llegar perfecta al gran día. Solo faltaba por contar a donde se irán a disfrutar de su luna de miel. Ha sido a través de un preguntas y respuestas en su perfil de Instagram donde Marieta ha resuelto la gran incógnita.

PUEDE INTERESARTE Marieta rompe a llorar al hablar de una de las personas más importantes de su vida

Sin rodeos y con mucha ilusión, la influencer respondía a uno de sus seguidores revelando el destino elegido. “A mi viaje más soñado y deseado”, ha escrito, acompañando sus palabras de varias imágenes que no dejaban lugar a dudas.

PUEDE INTERESARTE Marieta desvela los primeros detalles de sus vestidos de boda y preboda

Las fotografías muestran paisajes paradisíacos de Tailandia: playas de arena blanca, aguas cristalinas y entornos naturales que reflejan a la perfección el tipo de viaje que la pareja llevaba tiempo imaginando. Un destino que encaja con esa idea de desconexión y aventura tras meses intensos de organización.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Aunque no ha dado muchos más detalles sobre el itinerario, lo cierto es que la elección no ha sorprendido a sus seguidores, ya que Marieta siempre ha mostrado su pasión por los viajes y por descubrir lugares nuevos. Este destino, además, se ha convertido en uno de los favoritos entre las parejas que buscan una luna de miel inolvidable.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

La noticia llega en un momento en el que la influencer está compartiendo cada paso previo a su boda. Hace apenas unos días viajaba hasta Sevilla para ultimar detalles de sus vestidos, apostando por diseños hechos a mano y con un fuerte vínculo con sus raíces andaluzas. Ahora, con la luna de miel ya decidida, no queda prácticamente nada del enlace que no esté organizado y decidido.

Para Marieta, este viaje no es solo unas vacaciones, sino un sueño cumplido junto a su futuro marido Suso Álvarez. Después de meses de ilusión, preparativos y decisiones importantes, ambos podrán disfrutar de unos días para ellos, lejos de todo, en un entorno único. Sin duda, la pareja ha apostado por un destino que combina relax, naturaleza y experiencias inolvidables.