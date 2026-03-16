Lorena Romera 16 MAR 2026 - 19:13h.

El colaborador se ha emocionado al ver a la exconcursante de 'Supervivientes' vestida de novia

Marieta enseña sus tres opciones de peinados de novia para su boda con Suso Álvarez

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Marieta ha compartido el vídeo más especial hasta la fecha. La que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' y 'Supervivientes', y ganadora de 'GH DÚO 3', se ha vestido de novia, enseñando por primera vez cómo le quedan los diseños con los que podría dar el 'sí, quiero' a Suso Álvarez. Al verla vestida de blanco, el colaborador no ha podido evitar emocionarse. Una reacción que ya acumula cientos de me gustas y comentarios.

Desde que anunció su boda con el exconcursante de 'Gran Hermano', con el que vivió una pedida de mano de película, frente al mar y con vistas al atardecer, la de Elche ha estado compartiendo vídeos en los que va contando cómo están yendo los preparativos. Desde la preboda, pasando por el lugar escogido, hasta los invitados y sus invitaciones.

Pero lo que sus incondicionales no esperaban era verla vestida de novia antes del gran día. Y no solo con un vestido, sino con cinco diseños. Concretamente, Marieta ha compartido el favorito de su madre, de su padre, de su mejor amiga, de su sobrina, hasta y de su wedding planner. Manteniendo así secreto de cuál es la opción que ha escogido ella para pasar por el altar con el que fuera concursante de 'Gran Hermano'.

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La reacción de Suso Álvarez al ver a Marieta de blanco

"Qué ganas de enseñaros el mío", señala la que fuera concursante de 'Supervivientes', dejando con las ganas a sus seguidores, que han llenado esta publicación de comentarios. Pero el que destaca, entre todos ellos, es el de Suso Álvarez. El colaborador de diversos programas de Telecinco no ha podido evitar emocionarse al ver a su chica vestida de blanco.

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"Madre mía…", escribe en un primer comentario. "Qué bonita mi amor, me emociona", reconoce Suso Álvarez, que se ha quedado prácticamente sin palabras al ver a su futura mujer con estos vestidos. Se trata de unos diseños confeccionados por Atelier de Bodas, donde ha escogido su "primer vestido". "¿Cuál elegiríais vosotras?", le ha preguntado a sus seguidoras, que están revolucionadas y tratando de ponerse de acuerdo en cuál es la mejor opción para su 'sí, quiero'.