Lorena Romera 09 ABR 2026 - 12:51h.

La pareja de exconcursantes de 'Supervivientes' desvelan el secreto que guardan desde hace tiempo, que marca un antes y un después en sus vidas

Tania Medina y Alejandro Nieto comunican una feliz noticia: "Lo más bonito no es lo perfecto"

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Tania Medina y Alejandro Nieto llevan algunas semanas guardando un secreto que tenía a sus seguidores ansiosos. Ahora, después de un tiempo dejando caer ciertas pistas, la pareja de 'La isla de las tentaciones' ha desvelado el inicio de esta nueva etapa de sus vidas. Lo han hecho mediante una publicación conjunta a través de Instagram en la que aseguran que están "ilusionados de anunciarlo por fin".

Era hace algunos días cuando la canaria y el gaditana anunciaban que el nacimiento de Ramé estaba más cerca que nunca. Lo hacían a través de un reel en el que la influencer contaba el motivo por el que este proyecto es tan especial para ella. Además de ser una palabra que lleva tatuada desde hace mucho tiempo, la creadora de contenido explicaba que para ella "no es solo una marca", sino un lugar en el que sus seguidores puedan sentirse "libres e identificados, ser ellos mismos".

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Pero en ese momento no se conocía la naturaleza del negocio... hasta ahora. Los que fuera concursantes de 'Supervivientes' han compartido una publicación en redes en la que, por fin, desvelan el que hasta ahora era su secreto mejor guardado. La pareja ha decidido emprender en el mundo del bienestar y el deporte con la apertura de su propio centro especializado: Barre & Pilates Reformer Studio.

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Con una estética cuidada y bajo el tono marrón que ya adelanta en sus redes, donde han mostrado el logo del estudio, Tania y Alejandro se lanzan al mundo del fitness con este centro de barre, que es una disciplina de entrenamiento que fusiona el ballet, el pilates, el yoga y el entrenamiento de fuerza, y pilates reformer, que le da un giro al pilates tradicional mediante el uso de una máquina especial (el reformer), compuesta por una plataforma deslizante con resortes ajustables, cuerdas y poleas.

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"Está pasando... Qué ilusión nos hace anunciarlo por fin. Solo podemos gritar. ¿Qué les parece? ¡Les leemos!", escribe la pareja de 'La isla de las tentaciones', exconcursantes también de 'Supervivientes'. Y, como era de esperar, la noticia no ha tardado en provocar un aluvión de comentarios de cariño y de enhorabuena por parte de su legión de seguidores.