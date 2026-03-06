Natalia Sette 06 MAR 2026 - 19:08h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha mostrado a través de sus redes sociales el especial y romántico calendario que han hecho

Tania Medina se emociona con el detalle que Alejandro Nieto ha tenido con ella

Tania Medina y Alejandro Nieto han vuelto a demostrar que, a pesar de sus baches y distanciamientos , siguen apostando fuerte por su relación. La pareja, que se dio a conocer en ‘La isla de las tentaciones', ha compartido con sus seguidores una romántica iniciativa que comenzaron a principios de año para cuidar su relación: “12 meses, 12 citas”.

La influencer ha querido explicar a su comunidad en qué consiste este plan que ambos decidieron ponerse como propósito para 2026. La idea es sencilla pero muy especial: reservar un día al mes para tener una cita diferente y dedicar tiempo exclusivamente a su relación.

Con la rutina, el trabajo y los compromisos diarios, muchas parejas terminan dejando de lado estos momentos a solas. Por eso, Tania y Alejandro quisieron buscar una forma de asegurarse ese tiempo juntos. “Nos pareció una idea súper para hacer planes diferentes y pasar tiempo juntos de calidad”, explicó la canaria al hablar de la iniciativa.

La primera de estas citas llegó en enero y fue un plan sencillo, pero que ambos disfrutaron un montón. “En enero, cocinamos juntos”, contó Tania a sus seguidores. La pareja decidió pasar la noche en casa preparando un postre entre los dos, disfrutando del proceso y del tiempo compartido. Aunque no salió como esperaban, las risas estuvieron aseguradas.

Ahora, meses después, han mostrado una nueva cita de este especial y romántico calendario. En esta ocasión han apostado por un plan al aire libre que combina deporte y naturaleza. “De nuestras cosas favoritas: ruta en bici por la costa!!!”, ha escrito Tania junto a varias imágenes del día que pasaron juntos.

Por su parte, Alejandro también compartió el momento desde su perfil, mostrando una foto de su reloj y dando todos los detalles del recorrido. “Día de bici, poca cosa pero muy bien la verdad”, ha escrito en la foto el exconcursante de ‘Supervivientes’.

Aunque lo describieron como un plan tranquilo, la pareja completó una ruta de unos 20 kilómetros por la costa. Un paseo que aprovecharon para desconectar, disfrutar del paisaje y seguir sumando momentos que recordarán el resto de su vida.

Este tipo de planes reflejan el momento de estabilidad que viven actualmente. Después de haber atravesado momentos complicados en el pasado, Tania y Alejandro parecen haber encontrado una forma de cuidar su relación a pesar de sus apretadas agendas y compromisos.

Con “12 meses, 12 citas”, la pareja demuestra que no hacen falta grandes viajes ni planes espectaculares para mantener viva la llama. A veces, algo tan simple como cocinar juntos o salir a dar un paseo en bici puede convertirse en el mejor plan cuando lo importante es compartir tiempo de calidad.