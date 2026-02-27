Tania Medina se emociona con el detalle que Alejandro Nieto ha tenido con ella

Natalia Sette 27 FEB 2026 - 09:00h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' comparte lo que ha hecho su novio Alejandro Nieto por ella y le dedica unas bonitas palabras

Tania Medina manda un precioso mensaje a Alejandro Nieto tras confesar sus problemas de salud mental

Tania Medina ha compartido en sus redes sociales un detalle que ha tenido Alejandro Nieto con ella. La influencer, emocionada, no ha podido evitar grabar el momento y subirlo a los ‘stories’ de su Instagram. Por su parte, el exconcursante de ‘Supervivientes’ de 36 años , no se muestra muy contento delante de las cámaras.

La presentadora de ‘El precio justo’ no para quieta en un sitio. Desde que empezó a colaborar en el programa de Telecinco, la influencer vive entre Madrid y Cádiz . A pesar de estar enormemente feliz por esta oportunidad y estar disfrutándolo mucho, el cansancio de coger tanto tren es evidente. “Las horas de tren van a acabar conmigo peeeero feliz de volver a casiiiita”, ha puesto en sus ‘stories’ antes de enseñar el detalle de Alejandro.

El tren que cogió para volver a la casa que comparte con su pareja desde hace años no llegaba hasta Cádiz, se quedaba en Sevilla. Su chico, teniendo en cuenta el cansancio que debía tener su novia, se hizo una hora y media de coche para ir a recogerla. “Vino a Sevilla a recogerme a estas horassss porque el tren no llegaba hasta casiiiiita”, ha puesto en un video en el que sale él en el asiento del conductor.

Aunque es un detalle precioso, al exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ no le hizo especial gracia. “Te mato. Me he perdido el final del madrid”, le dice a su novia en el video. Alejandro, fiel seguidor del Real Madrid, estaba completamente absorto en el partido y aún así, decidió dejar de verlo para ir a recoger a su novia a Sevilla, perdiéndose el gol de la victoria de su equipo.

“Te amo, te amo, te amo”, le dice Tania a él, eternamente agradecida por el bonito detalle. Una vez más, la pareja demuestra que, a pesar de los baches por los que han pasado, están ahí el uno para el otro. Más enamorados que nunca y más fuertes que nunca, la pareja de exparticipantes de ‘La isla de las tentaciones’ sigue gritando su amor a los cuatro vientos sin importar las críticas.