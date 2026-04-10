Álvaro Muñoz Escassi responde a Sheila Casas al debate de la edad y aclara qué siente por ella

Rocío Molina 10 ABR 2026 - 11:15h.

El exconcursante de 'Supervivientes' ha dado su postura sobre el tema de la diferencia de edad y lo que siente por su ex Sheila Casas

Álvaro Muñoz Escassi retira la demanda contra Valeri, su examante: todos los detalles

Compartir







Álvaro Muñoz Escassi ha roto su silencio tras las declaraciones de su exnovia Sheila Casas sobre la diferencia de edad y recordar las críticas que recibió ella por su relación con el finalista de 'Supervivientes 2025'. El jinete ha respondido a la hermana de Mario Casas y le ha dedicado unas bonitas palabras, restando además importancia al debate de la edad que se ha formado tras la reciente noticia del romance entre los actores Aitana Sánchez-Gijón y Maxi Iglesias.

Su intervención ha sido en la celebración del cumpleaños de Juan Peña en la que los periodistas le han preguntado directamente por su opinión tras la intervención hace días de Sheila Casas. Y, según sus palabras, Álvaro Muñoz Escassi ha indicado que lo fundamental en una pareja no es el año de nacimiento, sino el hecho de "estar en la misma onda".

El televisivo que tiene 52 años ha manifestado que él mismo no se cree la edad que tiene y que ese número no resta importancia a los sentimientos. "Yo creo que es igual. Es muy importante cómo tú te sientas, ¿sabes lo que te digo? Si tú con la persona que estás te identificas, sientes lo mismo, vivís las mismas cosas, estáis en la misma onda. Da igual la edad", ha afirmado.

Para él no hay debate ni tampoco malos recuerdos de su relación con Sheila Casas. Precisamente hacia su exnovia ha tenido unas palabras cariñosas con las que ha aclarado lo que siente de verdad por ella tras todo lo que pasó después de su mediática ruptura.

Canal de Whatsapp de Telecinco

"Yo la quiero mucho a Sheila. He compartido mucho tiempo con ella y yo no soy de las personas que pasa del amor al odio por una situación. Obviamente, pues hay cosas, pero lo que has vivido, lo has vivido", ha explicado sobre la hermana de Mario Casas que formó parte de su vida y también ha trasladado esos mismos sentimientos a María José Suárez, otra ex y mediática relación del jinete.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

De esta forma, el exconcursante de 'Supervivientes' ha dejado clara su postura y ha dado una respuesta a Sheila Casas sobre el tema del debate de la edad, dejando claro que a él eso no le afecta y que frente a todo se queda con los buenos recuerdos de sus relaciones pasadas.