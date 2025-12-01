Lorena Romera 01 DIC 2025 - 13:16h.

El exconcursante de 'Supervivientes' ha ingresado en el hospital para ser intervenido: el motivo de la operación

Álvaro Muñoz Escassi y su hija, Anna Barrachina, posan juntos ante los medios

Álvaro Muñoz Escassi ha ingresado en el Hospital Universitario San Francisco de Asís, en Madrid. El jinete, exconcursante de 'Supervivientes', ha explicado el motivo de su paso por quirófano y ha dado la última hora sobre su estado de salud a través de su perfil de Instagram, donde ha compartido una foto desde la camilla del hospital.

No es la primera vez que el sevillano, de 52 años, es operado en los últimos meses. En septiembre, al volver de Honduras, el deportista era intervenido tras una rotura de menisco que le ocurría durante 'Supervivientes'. En ese momento, aseguraba que era "lo mejor" porque había pasado "todo el verano medio cojo y con dolor".

"Una tragedia, pero me han operado y estoy perfecto", aseguraba ante los medios de comunicación. Ahora, el empresario vuelve a verse en la misma situación. En las últimas horas, Álvaro Muñoz Escassi ha ingresado en el Hospital Universitario San Francisco de Asís, en Madrid, tal y como él mismo ha señalado a través de su perfil de Instagram.

El ex de Sheila Casas y María José Suárez ha compartido una imagen desde la camilla del hospital para contar los detalles de la operado, dando la última hora sobre su estado de salud. "Muchas gracias al doctor y a todo el equipo por todo el trabajo y los cuidados. Da gusto operarse así", asegura el jinete, que ha sido intervenido por una hernia umbilical.

Tal y como apuntan desde Mayo Clinic, una hernia umbilical se produce cuando "una parte del intestino sobresale a través de la abertura de los músculos abdominales, cerca del ombligo". Las principales causas en adultos pueden deberse a un "inadecuado cierre del orificio umbilical tras el nacimiento" o "realización de esfuerzos físicos intensos, aumentando la presión intraabdominal".

A través del storie de un amigo, que el propio jinete comparte en su Instagram, los dos bromean con la situación, comentando que ya está como "nuevo y con la ITV pasada". Por el momento, Álvaro Muñoz Escassi no ha dado más detalles sobre su situación y se desconoce si ya ha recibido el alta hospitalaria. Lo que sí ha confirmado es que la operación ha salido bien, solucionando el problema que tenía con esta hernia umbilical.