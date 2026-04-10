Lorena Romera 10 ABR 2026 - 11:29h.

La influencer de 39 años ha compartido imágenes de la recta final de su embarazo, demostrando que estaba "más delgada" que ahora

Anabel Pantoja muestra la realidad de su cuerpo: "Parece que sigo embarazada"

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Hace unos días, Anabel Pantoja compartía uno de sus relatos más crudos y honestos. La influencer de 39 años hablaba por primera vez del complejo que tiene con su tripa tras haber dado a luz a su hija Alma. Un vídeo en el que la sobrina de Isabel Pantoja mostraba la realidad de su cuerpo, lamentándose por no haberse podido recuperar ni tener la voluntad para ello. Ahora, la que fuera concursante de 'Supervivientes' ha comparado su físico actual con imágenes de cuando estaba embarazada de siete meses, señalando que entonces estaba "más delgada".

Es la primera vez que la creadora de contenido se enfrenta a una situación como esta. Anabel Pantoja siempre se ha caracterizado por ser una mujer sin complejos, llevando siempre por bandera el amarse y aceptarse tal como una es. Y sobre esto mismo reflexionaba en el reel que compartía hace unos días a través de su perfil de Instagram.

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"Es algo íntimo y personal que, después de treinta y nueve años, ha ocurrido. Antes me sentía con mis curvas y bien, y ahora no lo veo. Y me preocupa mucho porque eso puede influir en muchas cosas en mi vida (...) Desde que di a luz a Alma no me he recuperado, tampoco he puesto la actitud. Esta barriga que se me ha quedado, parece que estoy embarazada todavía", señalaba la sevillana.

En lo que hacía especial hincapié era en su barriga y en "la línea que hace un pequeño michelín", justo en la zona baja. "Yo recuerdo que antes de estar embarazada de Alma era gordita, siempre lo he sido y he tenido mi barriguita así redonda, guay. Pero esto, de perfil, que parece que estoy otra vez embarazada pues no lo he tenido nunca", expresaba. Y es ahí donde está el complejo con el que lucha Anabel Pantoja.

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En este sentido, a través de sus stories de Instagram, la prima de Kiko Rivera e Isa Pantoja ha compartido unos vídeos en los que muestra su físico actual y cómo estaba cuando se encontraba en el séptimo mes de gestación. "Más delgada ahí que ahora", ha comentado la que fuera concursante de 'Supervivientes', disgustada al ver los cambios de su figura en los últimos meses.