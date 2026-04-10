Lidia González 10 ABR 2026 - 09:00h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’, visiblemente afectada, habla de la gran crisis personal que vive

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Mayeli Díaz ha vivido unos días muy complicados últimamente y no ha querido ocultárselo a todos sus seguidores. Por ello, después de hablar de su agobio por recuperar su vida íntima tras el parto, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ se sincera sobre el duro momento personal que atraviesa, especialmente tras salir a la luz la posible infidelidad de Álvaro Rubio. La influencer se abre en canal para explicar cómo se encuentra tras todo lo que ha ocurrido. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que ha contado, en el capítulo completo, en Mediaset Infinity!

Visiblemente afectada, la creadora de contenido se sienta frente a las cámaras de mtmad para contar algunos de los motivos de su bajo estado de ánimo. A pesar de no tener casi fuerzas para hablar sobre la complicada situación que está viviendo, la ecuatoriana explica cómo lo está manejando: “Estoy procesando la información”.

La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’, que ha anunciado su próximo retoque estético, ha admitido que no está pasando por su mejor racha y se sincera sobre la gran crisis personal a la que se está enfrentando: “Es una semana de mucha acumulación, han pasado cosas malas”. Muy sobrepasada, muestra su lado más sincero y habla de los últimos acontecimientos tan desafortunados que ha sufrido: “Estoy sanando internamente”.

Mayeli Díaz explica el motivo de su complicado momento

Mayeli Díaz no solo se ha sincerado sobre la dura situación que está viviendo, sino que también ha decidido explicar el motivo de su complicado momento. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ se abre en canal para hablar de la noticia que ha recibido y cuenta lo mucho que le ha afectado. ¡Dale al play y descubre todos los detalles de la crisis personal de la influencer, en Mediaset Infinity!