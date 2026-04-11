Fiesta 11 ABR 2026 - 18:16h.

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Esta semana 'El Mundo' lanzaba una información que señalaba a algunos futbolistas profesionales por su presunta implicación en una trama de contrabando de relojes de lujo. Dani Carvajal, David Silva o César Azpilicueta han sido algunos de los futbolistas señalados en calidad de investigados por la causa que un juez andorrano ha puesto en marcha.

Todos los señalados por el juez Joan Carles Moynat son residentes en España y están siendo investigados por, presuntamente, haber comprado relojes de lujo a una empresa andorrana que no declaraba los impuestos de las operaciones.

Moynat acredita la venta de al menos 38 relojes de contrabando por un importe total de venta de 1.354.650,43 euros. El propietario de la entidad está acusado así mismo de "importar durante los últimos cuatro años grandes cantidades de relojes de un valor igual o superior a 50.000 euros".

Ahora, la justicia deberá determinar si los jugadores eran conscientes o no del sistema de la empresa para eludir el pago de impuestos.

Dani Carvajal es uno de los imputados en la causa y el magistrado andorrano le ha citado a declarar, previsiblemente, durante la próxima semana. Aunque por el momento se trata de una declaración informativa y figura como "imputado en la causa", aún no existen cargos formales específicos contra el defensa del Real Madrid.

'Fiesta' ha logrado la primera reacción del futbolista madrileño y lo cierto es que el deportista no se ha tomado nada bien que hubiera medios de comunicación esperándole a las puertas de su domicilio.

Los futbolistas de élite investigados por la trama

Dani Carvajal (Real Madrid)

David Silva (exjugador de la Real Sociedad y Manchester City)

Santi Cazorla (Real Oviedo)

César Azpilicueta (Atlético de Madrid)

Juan Bernat (Villarreal CF)

Thomas Partey (Arsenal, ex del Atlético)

Giovani Lo Celso (Tottenham, ex del Betis y Villarreal