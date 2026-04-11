Antía Troncoso 11 ABR 2026 - 20:36h.

La exconcursante de 'Supervivientes' se sincera como nunca y hace una profunda reflexión sobre sus mayores arrepentimientos

Marieta responde a las dolorosas críticas que recibe por su físico y su estilo de vida: “Eres muy pesada”

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Marieta se abre en canal. La exconcursante de 'Supervivientes' se ha sincerado como nunca con sus seguidores a través de un 'reel' de Instagram en el que ha mostrado una faceta suya muyo más vulnerable y honesta. En el vídeo, la influencer ha compartido una reflexión muy profunda, a la que le ha estado dando vueltas en los últimos día, y ha realizado una confesión de lo más personal ¡Descubre de qué se trata!

Ahora que Marieta está viviendo uno de sus momentos más dulces, ya que tan solo quedan tres meses para su boda con Suso Álvarez, y mientras se encuentra completamente volcada en los preparativos de su enlace matrimonial, la influencer ha echado un vistazo atrás para compartir algunas de sus vivencias pasadas que le han hecho crecer y evolucionar como persona desde su paso por 'La isla de las tentaciones 7'.

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Lo ha hecho a modo de reflexión en su perfil de Instagram, en el que ha publicado un post que contenía el siguiente mensaje dirigido a sus fieles seguidores que, día tras día, se interesan por saber de ella: "Quería abrirme con vosotros", ha escrito. Y es que en el vídeo que acompañaba a esta publicación, titulado como 'Cosas de las que me arrepiento', la influencer se ha abierto como nunca.

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"No quería que nadie me hiciese daño"

"Yo fui a la isla de las tentaciones rota. Hay muchas cosas de las que he hecho que me arrepiento", han sido las palabras con las que Marieta ha comenzado este vídeo tan personal. Una afirmación sobre la que ha explicado lo siguiente: "Muchas veces en esta vida he hecho cosas por venganza y al final lo único que han hecho ha sido hacerme daño a mi misma, pero eso lo he visto con el tiempo. Me ha pasado con jefes, con amistades, con chicos".

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Respecto a esto, la infuencer ha confesado: "A la Marieta del pasado, le hacía una y yo me contaba 20. No quería que nadie me hiciese daño y mi forma de que nadie me hiciese daño a mí era hacerle daño yo". También, sobre su paso por 'LIDLT', Marieta ha asegurado que no lo pasó mal por ella, sino por el daño que causó: "Yo sabía que no iba conmigo eso, no eran mis valores".

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Tal y como Marieta asegura, verse a si misma en la televisión fue lo que hizo que "su chip cambiase": "Es como un espejo y te estas viendo y dices: '¿Cómo he podido ser así?'" Para finalizar, la exconcursante de 'GH DÚO', ha lanzado un importante consejo: "Piénsate las cosas dos veces. Si eres buena persona y eso no va contigo, ni quieres ir con ello, olvídate y pasa página".

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