Antía Troncoso 11 ABR 2026 - 02:32h.

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Kiko Rivera se ha sentado esta noche en el plató de '¡De viernes!' donde ha contado todos los detalles de su reciente reconciliación con su madre Isabel Pantoja. Ahora que esto ha sucedido, la gran pregunta es: ¿Es posible también un acercamiento entre Isa Pantoja y su progenitora? Kiko ha respondido a esta gran incógnita desvelando cómo se siente la cantante respecto a su nula relación con su hija.

En el programa, el cantante ha desvelado el contenido de la primera conversación que tuvo con su madre tras dar el paso de retomar el contacto con ella para pedirle perdón, una decisión que tomó impulsado por el apoyo de su actual pareja, Lola García, y en la que su prima Anabel Pantoja tuvo un papel fundamental al actuar como intermediaria entre madre e hijo.

Ahora, que parece que Kiko Rivera e Isabel Pantoja comienza a recuperar la buena sintonía que tuvieron en el pasado, el cantante ha asegurado que "siente a su madre más cerca que nunca". Motivo por el cuál también sabe, sin necesidad de que ella se lo comunique, que su progenitora "se siente incompleta" sin su hija, Isa Pantoja, pero... ¿es posible una reconciliación entre ellas? Kiko ha dado su opinión.

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Kiko cree que Isa Pantoja debería dar el primer paso en la reconciliación con su madre

Sobre una hipotética reconciliación entre Isa Pantoja con su madre, Kiko Rivera ha declarado: "Yo no he necesitado a mi hermana para reconciliarme con mi madre y creo que mi hermana no me necesita a mi para reconciliarse con mamá, pero si tengo que darle ese empujón, como a mí me lo ha dado Lola, yo se lo voy a dar".

Asimismo, Kiko Rivera ha dejado clara su postura, asegurando que cree que su hermana es la que debería tomar la iniciativa. "Todos hemos tenido un poco de culpa. Creo que llegado un momento, si ninguno de los dos da su brazo a torcer, al final no sucede", ha explicado el Dj, quien, ante la pregunta de los colaboradores sobre por qué no anima a su madre a acercarse a Isa Pantoja, ha respondido con firmeza: "Creo que es el hijo el que tiene que dar el paso, es mi manera de pensar".