Antía Troncoso 11 ABR 2026 - 00:02h.

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El conflicto entre Irene Rosales y Kiko Rivera ha estallado públicamente tras el durísimo 'Scoop' que se emitió la semana pasada en '¡De viernes!', en el que el Dj cargó como nunca contra su exmujer, asegurando que esta le había sido infiel y que se estaba aprovechando económicamente de él. Una entrevista que ha levantado muchas ampollas a lo largo de la semana. Sin embargo, aún quedan muchas cosas por decir y, esta noche, Kiko se ha sentado en el plató dispuesto a contarlo todo.

En el programa de Bea Archidona y Santi Acosta, el hijo de Isabel Pantoja ha hablado claro sobre las razones por las que su relación con Irene Rosales se ha roto por completo tras una ruptura que en un inicio había sido en buenos términos. Entre otras cuestiones, el cantante se refería a una videollamada en la que Irene negó el saludo a su actual pareja, Lola García.

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Según Kiko Rivera, en una de las videollamadas que hace Irene Rosales con sus hijas cuando están con él, su hija mayor, Carlota, que en ese momento estaba junto a Lola García, giró el teléfono para enseñarle a su madre con quién estaba y, al contrario de lo que él esperaba, la de Sevilla decidió ignorar a la bailarina.

El momento de máxima tensión entre Kiko Rivera y Antonio Rossi:

Ha sido justo cuando Kiko Rivera ha hablado sobre este acontecimiento cuando se ha producido un momento de máxima tensión entre él y Antonio Rossi. El colaborador le ha preguntado al Dj por qué no fue él quién aprovechó, refiriéndose a un polémico momento en el que la expareja coincidió en el colegio de las niñas, para presentarle a Irene a su novia Lola: "Le tuerces la cara".

Unas palabras que han hecho que Kiko Riversa saltase contra el colaborador y le lanzase una advertencia: "Eso no es verdad y no te lo voy a permitir". "Son palabras de Irene, estoy recuperando lo que dice ella, no te equivoques", le ha contestado Antonio Rossi. No obstante, el invitado de esta noche, visiblemente enfurecido, ha explotado contra Rossi: "No te equivoques tú, ¿te estas enterando? A mí no me vuelvas a decir esto. Me cago en la madre que me pario... No te pongas chulo conmigo, coño".