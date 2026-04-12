Lidia González 12 ABR 2026 - 09:30h.

Andrea Canel desvela la conversación que tuvo con la exconcursante de ‘Supervivientes’ tras su ruptura con Darío Linero

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Andrea Canel llega pisando fuerte a ‘En todas las salsas’ para hablar de un tema muy controvertido en la última semana. Después de sincerarse sobre su crisis con Enrique y arremeter contra Gerard Arias, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ opina sobre la relación de Almudena Porras, Darío Linero y Borja Silva en ‘Supervivientes’. La influencer ha sido muy clara al hablar al respecto, especialmente tras su conflicto, y no se ha callado nada. ¡Dale al play y no te pierdas nada, en el programa completo, disponible en Mediaset Infinity!

La tensión entre los tres participantes del reality ha saltado por los aires, terminando con las lágrimas de Borja al hablar de la situación que están viviendo, algo que no ha pasado desapercibido en el plató del videopodcast. Después de recordar su recorrido en República Dominicana, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ saca a la luz la conversación que tuvo con Almudena en el pasado: “Después de una relación necesitas darte tiempo a ti, se lo he dicho delante de Borja”.

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Además, la creadora de contenido no ha tenido ningún tipo de reparos a la hora de decir lo que piensa realmente de Borja. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ también se muestra muy sincera a la hora de hablar del papel de Darío Linero en el reality que compartieron: “Él estaba alargando por cobarde”.

Andrea Canel carga contra Gilbert tras romper con Helena Arauz

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Andrea Canel no solo se ha pronunciado sobre los concursantes de ‘Supervivientes’, sino que también ha hablado sobre otra polémica muy reciente. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ carga contra Gilbert tras romper con Helena Arauz. La creadora de contenido le dedica unas duras palabras y saca a la luz la estrategia que el influencer estaría siguiendo. ¡Dale al play y no te pierdas nada, en exlcusiva, en Mediaset Infinity!