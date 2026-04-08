Borja y Almudena dan un paso firme en su relación formalizándola: Así le ha pedido salir el superviviente en las playas de Honduras

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Los exparticipantes de 'La isla de las tentaciones' llegaron a su aventura a Honduras sin ser oficialmente pareja porque ninguno de los dos había dado el paso de pedirlo.

Sin embargo, el domingo Borja tomó la valiente decisión entre lágrimas de escoger una cena con Almudena en vez de las otras dos comprometedoras opciones. Fue en este romántico momento cuando el andaluz dio un paso más en su relación.

Así le ha pedido salir Borja a Almudena

Aunque el concursante parecía sentir pena por no haber elegido el kit de pesca, sus compañeros le animaban en la barca rumbo al lugar donde disfrutaría de una romántica cita junto a Almudena.

En la playa les esperaba unos espaguetis, su comida favorita. Los dos se besaban y disfrutaban de no estar separados por una valla. "Me parece surrealista", le confiesa Borja cuando la andaluza le comenta inocentemente que es su primer cumpleaños juntos.

Al más puro estilo 'La dama y el vagabundo', ambos disfrutan de la comida y la velada. Es en este momento en el que Borja le comenta qué detalle ha estado tallando para entregárselo y le hace la gran pregunta: "¿Quieres ser mi novia, señorita Almudena? Porque yo quiero ser tu novio". ¡Te mostramos la reacción de ella!

¿Se arrepiente Borja de su decisión?

Ion se interesa por saber si el concursante se llegó a arrepentir de haber elegido a Almudena por encima de sus compañeros e, incluso, su madre. Sin embargo, el concursante deja sin palabras al presentador al argumentar el motivo de por qué lo hizo: "Lo haría una y mil veces". "Nos lo merecíamos", añade Almudena.

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Los colaboradores dudan del amor de Almudena y Borja