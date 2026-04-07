Ana Carrillo 07 ABR 2026 - 20:13h.

Compartir







Al programa de esta semana de 'En todas las salsas' que ya está disponible en Mediaset Infinity han acudido como invitadas Nuria MH, amiga íntima de Anita Williams, para hablar de su vínculo con Montoya y Andrea Canel, exparticipante de 'La isla de las tentaciones', que se ha sincerado acerca de la crisis que ha atravesado su relación con Enrique Cofiño y que ha arremetido contra Gerard Arias, que fue su tentador en su edición.

Andrea ha explicado que no se ha producido en ningún momento una ruptura con Enrique, pero que sí que han tomado la decisión de estar "tres o cuatro semanas" sin verse porque así se lo pidió él, aunque durante ese tiempo nunca han dejado de hablar ni se han planteado acabar con su relación, que dura ya más de dos años y que pudo superar la prueba de amor de 'La isla de las tentaciones' el verano pasado.

La asturiana también ha criticado a Gerard Arias, que ahora se encuentra participando en 'Supervivientes 2026', y ha revelado que advirtió muchas veces a Claudia Chacón acerca de su forma de actuar "delante y detrás de cámaras". Tienes sus declaraciones al completo en el vídeo que encabeza este artículo, ¡dale al play!