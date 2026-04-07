El motivo por el que Almudena Porras mintió a su familia sobre su relación con Borja Silva

Ana Carrillo 07 ABR 2026 - 19:49h.

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Almudena Porras se encuentra participando en 'Supervivientes 2026' junto a su novio, Borja Silva, y su exnovio, Darío Linero, y las situaciones tensas ya se han desencadenado porque al onubense no le ha gustado nada que su pareja pretendiera que su ex le cantase a él 'cumpleaños feliz'. En el programa de 'En todas las salsas', que ya está disponible en Mediaset Infinity, los colaboradores han analizado esta situación y Alba Carrizo ha recordado que Almudena contó antes de irse a Honduras que mintió a su familia sobre su relación con Borja.

En el vídeo que encabeza este artículo tienes las explicaciones al completo de la exparticipante de 'La isla de las tentaciones', que en un primer momento tras regresar de República Dominicana no quiso contarle a sus padres que había iniciado una relación con un tentador del programa y que se iba a pasar unos días con él en Huelva tras haber pasado una semana juntos en Madrid.

Andrea Canel, compañera de Almudena Porras en el programa presentado por Sandra Barneda, estaba en plató como invitada de 'En todas las salsas' y ha opinado sobre la relación que su amiga tiene con Borja Silva, además de explicar qué sabe acerca de la reacción de la familia de la malagueña sobre esta relación. Sus declaraciones al completo también se encuentran en el vídeo que encabeza este artículo.