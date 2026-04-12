La exconcursante de 'Supervivientes' tiene cuatro hermanos con quienes mantiene una buena relación a pesar de sus diferencias

Representan cuatro formas de entender la vida, cuatro caminos que se cruzan en encuentros, celebraciones y momentos que no siempre llegan a las redes sociales.

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En un universo mediático donde la exposición constante parece una norma no escrita, hay historias que se sostienen, precisamente, en lo que no siempre se ve. La de Laura Matamoros, exconcursante de 'Supervivientes', y sus hermanos es una de ellas. Más allá La madrileña ha demostrado en múltiples ocasiones que su verdadero refugio está en su familia. Una familia amplia a la que la influencer adora. Así son Diego, Ana, Irene y Lucía, los hermanos más mediáticos y los más desconocidos.

Diego Matamoros

Diego Matamoros, el primer hijo de Marian Flores y Kiko Matamoros, este año alcanza los 39, consolidado como una figura conocida en el panorama digital español.Antes de que la televisión llamara a su puerta, el influencer llevaba una vida mucho más discreta, centrada en su trabajo en un gimnasio. Sin embargo, todo cambió en 2014 cuando decidió dar el salto a la pequeña pantalla participando en 'Supervivientes'. Aquella experiencia marcó un antes y un después en su trayectoria.

Desde entonces, ha participado en distintos formatos televisivos, construyendo una identidad pública que ha sabido trasladar con éxito a redes sociales. Hoy, su comunidad de seguidores le permite desarrollar su carrera como influencer, combinando estilo de vida, fitness y reflexiones personales.

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En el terreno más íntimo, su vida también ha estado marcada por altibajos. Durante años, Diego mantuvo una relación distante con su padre, algo que ambos han reconocido públicamente. En cuanto a su vida sentimental, su primera relación mediática fue con Estela Grande, con quien contrajo matrimonio el 13 de julio de 2018. Tras su separación, inició una relación con Carla Barber y, posteriormente, con Marta Riumbau, con quien puso fin a su historia en 2024.

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Irene Matamoros: recién casada

Lejos del ruido mediático que rodea a algunos miembros de su familia, Irene Matamoros ha optado por construir su vida desde la discreción. La pequeña del clan Matamoros Flores siempre ha mantenido un perfil más reservado, algo que no ha impedido que su historia despierte interés.

Formada en Relaciones Internacionales en la Universidad Europea, Irene ha demostrado desde joven una marcada vocación por conocer el mundo. Viajar no es solo una afición para ella, sino una forma de entender la vida, de abrir horizontes y de nutrirse de experiencias. Recientemente, ha dado un paso importante en su vida personal al casarse con Pedro Romero, tras más de tres años de relación. Una boda que, aunque celebrada en la intimidad, refleja esa manera de vivir alejada de los focos que tanto la caracteriza.

Lucía Matamoros: la hermana más desconocida

En una familia donde varios de sus miembros han sido protagonistas en televisión, Lucía Matamoros representa la excepción. A sus 41 años, es, sin duda, la más desconocida del clan Matamoros Flores. A diferencia de sus hermanos, Lucía ha elegido mantenerse completamente al margen del foco mediático y de las redes sociales. Su vida transcurre lejos de cámaras y titulares, lo que ha contribuido a que su figura esté envuelta en un halo de discreción.

Las pocas veces que el público ha sabido de ella han sido a través de fotografías familiares compartidas por Laura o Diego, donde aparece en momentos puntuales. También su padre, durante su etapa como colaborador televisivo, ha mencionado en alguna ocasión la relación que mantiene con ella.

Ana Matamoros: naturalidad y una generación digital

Cerrando este retrato familiar encontramos a Anita Matamoros, conocida popularmente como Ana Matamoros. Hija de Kiko Matamoros y Makoke, representa la cara más joven y digital de la familia. Anita ha sabido conquistar a miles de seguidores gracias a su naturalidad, su estilo cercano y su desparpajo. En un entorno saturado de contenido, ha conseguido diferenciarse construyendo una marca personal sólida, basada en la autenticidad.

Su presencia en redes sociales no solo la ha convertido en una de las influencers españolas más reconocidas, sino que también le ha permitido desarrollar una carrera propia, independiente del peso mediático de su apellido.

La relación con Laura Matamoros es cercana y cómplice, reflejando esa conexión entre hermanas que, aunque hayan crecido en contextos diferentes, comparten raíces y valores. Juntas representan una nueva manera de entender la exposición pública: más controlada, más consciente y, sobre todo, más personal.