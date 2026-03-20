Laura Matamoros se hace un cambio de look radical a dos días de la boda de su hermana Irene

Laura Matamoros se atreve con un cambio de look radical a dos días de la boda de su hermana: "Te has pasado el juego"
La exconcursante de 'Supervivientes' ha demostrado que "sin riesgo no hay ganancia" con su cambio de look 48 horas antes de la boda de su hermana
Laura Matamoros se ha atrevido como nunca y se ha hecho un radical cambio de look a 48 horas de la boda de su hermana Irene. La exconcursante de 'Supervivientes' ha dejado sin palabras a sus seguidores tanto por la arriesgada iniciativa como por la opción que ha escogido para esta nueva etapa.
¿Cortar?, ¿volver al rojo?, ¿flequillo?, han sido las tres opciones que la hermana de Diego Matamoros ha apuntado para ir poniendo en contexto a sus seguidores del cambio que iba a hacer. "Ya sabéis lo que me gusta", ha avanzado acerca de su nueva apuesta con la que va a ir a la boda de su hermana pequeña con Pedro Romero, su pareja desde hace años.
"Debo de estar un poco loca porque la boda de mi hermana es en dos días y realmente me voy a hacer un cambio heavy así que... lo de quien no arriesga no gana es así para mí y veremos a ver el resultado", ha advertido generando todavía más expectación por la nueva imagen que va a lucir, en un momento clave para ella y su familia.
Sin miedo a arrepentirse de que un cambio tan grande no le guste y tener poco margen de maniobra para el gran día de su familia, Laura Matamoros ha mostrado orgullosa su nueva elección, demostrando que estaba convencida de volver al rubio y que su equipo de estilistas es de confianza total para ella.
"Yo estaba decidida a volver al pasado y quien me conoce sabe perfectamente que amo profundamente ese rubio que me puse hace unos cuantos años. Ha llegado el momento de repetir. La verdad es que es una pasada", ha dicho la influencer de 33 años y prima de Carlo Costanzia al mostrar su nueva imagen.
Y, lo que es mejor para Laura y más ha valorado, es que esta decoloración no ha supuesto un daño para su melena, dado que la madrileña aconsejada por las expertas ha optado por decolorar las extensiones que también se ha puesto para reflejar este nuevo rubio. "Ha quedado ideal. Amo profundamente este look. Le doy un diez", ha expresado totalmente emocionada al verse.
Y las redes han seguido esa misma línea de amor y no han tardado en dictar sentencia. "Te has pasado el juego", "estás brutal", "te queda super", "super team rubio", son algunos de los comentarios con los que valoran su nueva imagen y su valentía por reinventarse a dos días de la boda de su hermana.