Alma Bollo enseña sus dos opciones de looks para la noche del Pescaíto

Rocío Molina 13 ABR 2026 - 17:48h.

La exconcursante de 'Supervivientes' muestra a sus seguidores dos opciones con las que deslumbrar en la noche del Pescaíto en Sevilla

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La noche del Pescaíto marca el inicio oficial de la Feria de Abril en Sevilla. Una jornada para la celebración de lo que va a ser un gran fiesta los próximos días y para la que Alma Bollo ha enseñado sus dos opciones de looks siguiendo el protocolo que se espera de esta cita.

No sirve cualquier outfit para esta ocasión tan señalada como es la cena que hay antes del alumbrado oficial de la portada donde famosos e influencers de todo tipo se reunirán en los próximos días. Eso bien lo sabe la exconcursante de 'Supervivientes' con las dos opciones que ha presentado a sus seguidores y que cumplen a la perfección el código de vestimenta exigido para la noche del Pescaíto.

¿Qué tipo de estilismo se lleva? Para recibir esta festividad y al ser cena se exige sofisticación, elegancia y queda prohibido vestir de flamenca. Eso se reserva para los próximos días. Por ello, la hija de Raquel Bollo ha tirado de un impresionante vestido rojo satinado o su otra opción también de largo, pero a rayas diagonales en blanco y negro.

El impresionante vestido rojo y asimétrico satinado

Con el primer look que ha posado la hermana de Manuel Cortés ha dejado sin palabras a sus seguidores. Siguiendo el dress code de la noche del 'Pescaíto', la creadora de contenido ha tirado en un imprescindible: un impresionante vestido color rojo satinado. Con diseño asimétrico y encaje en el escote y una capa ha sido la opción favorita al presentarla en las redes.

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"El rojo te queda espectacular", "brutal el rojo, me flipa", "el rojo es precioso como tú y tu pelo", "todo que ver al rojo", ha sido la opción ganadora, aunque también su segunda propuesta ha sido igualmente aplaudida.

Su segundo look tipo haulter con rayas diagonales

De nuevo con su melena al viento y luciendo un vestido largo de cóctel con una original caída, la exconcursante de 'Supervivientes' ha presentado esta segunda opción para la noche del Pescaíto en Sevilla. Con estampado de rayas diagonales en blanco y negro el diseño reúne elegancia y sofisticación, las dos características de esta noche que inaugura la Feria de Abril.

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Para ambos outfits, la influencer ha lucido unos originales pendientes de flores que han creado "nuevas necesidades" y que son "ideales" entre sus followers y ha apostado por el clutch rígido para su primer look y en color negro para el vestido a rayas.

Sin utilizar mantón -que sí está permitido-, la hija de Raquel Bollo ha dejado su inspiración para todas aquellas que esta noche comienzan a desfilar por el Ferial de Sevilla en una de las cita y fiestas más esperadas a lo largo del año.