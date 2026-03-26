Natalia Sette 26 MAR 2026 - 09:00h.

La exconcursante de 'Supervivientes' confiesa cuál es su mayor ritual a la hora de hacer la compra para su casa

Alma Bollo comunica una feliz noticia que la une a su madre, Raquel Bollo

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Alma Bollo está acostumbrada a compartir su día a día en Instagram, donde cuenta con más de 275.000 seguidores. No solo aparece en sus redes en momentos puntuales para comunicar algún cambio en su vida , si no que muestra con total naturalidad qué hace como mamá y trabajadora. Esta vez, la exconcursante de ‘Supervivientes’ ha querido hablar abiertamente de su trastorno obsesivo compulsivo mientras hace la compra.

La sevillana ha comenzado su día recogiendo su casa recién reformada . A través de un ‘reel’, Alma muestra cómo va limpiando, haciendo las camas, doblando la ropa… todas las tareas necesarias para que quede todo bien ordenado. Durante su mañana, la influencer se da cuenta que debe ir a hacer la compra, pues necesitan varias cosas.

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Ya en el supermercado es cuando la modelo ha compartido que tiene TOC. “Mi mayor TOC haciendo la compra”, ha comenzado diciendo a través de sus ‘stories’. Alma lo ha contado con la intención de saber si a alguien más le pasa lo mismo que a ella. “No sé si seré la única a la que le pasa esto. Este TOC viene de familia”, ha dicho sincera.

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Resulta que la hija de Raquel Bollo debe seguir un estricto orden con el carrito de la compra. “El orden en el carro. Verduras, limpieza, niños, fiambre…”, ha confesado mientras lo enseña. En el video se ve un carro muy ordenado, dividido por secciones y todo muy bien colocado. Pero eso no acaba ahí: “Y después del orden en el carro, viene el orden en las bolsas”.

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“El día de hoy va de TOCS”, ha escrito sobre el vídeo que ha publicado. Y es que antes de entrar al supermercado, la sevillana ha explicado otro ritual que tiene. Cuando va a hacer la compra tiene que hacer la lista en papel y llevársela junto a un bolígrafo para ir tachando. No le vale hacerla en el teléfono, lo ha intentado pero no le funciona.

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El TOC es un trastorno basado en tener un un patrón de pensamientos no deseados y miedos conocidos como obsesiones. Estas obsesiones te llevan a realizar conductas repetitivas, también llamadas compulsiones o rituales. Estas obsesiones y compulsiones interfieren en las actividades diarias pues supone un estrés constante para la persona que lo sufre.