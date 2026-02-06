Ana Carrillo 06 FEB 2026 - 18:44h.

Alma Bollo ha arrojado luz al motivo del enfado de su hermano con la hija de Ortega Cano

Álvaro García, tras el encuentro de Gloria Camila con Manuel Cortés en su casa: "Está explotando"

Que Manuel Cortés pusiera una story dando a entender que le había molestado que Gloria Camila se fuera de viaje a Venecia con su exnovio, Álvaro García, causó mucha sorpresa porque el hijo de Raquel Bollo nunca había querido aclarar qué tipo de relación mantenía con la colaboradora de 'El tiempo justo'. Tras días de especulaciones y con una visita de Manuel a casa de Gloria para aclarar las cosas entre ellos con Amor Romeira de mediadora, Alma Bollo ha salido en defensa de su hermano y ha dado luz sobre el motivo de su enfado con la hija de Ortega Cano.

Gloria Camila dijo que no entendía el motivo por el que Manuel Cortés no puso ese story y quiso aclarar que ellos nunca habían hablado de ir juntos a Venecia como se había especulado. Unas declaraciones que contrastan con lo que ha contado en Alma Bollo a un periodista de 'El tiempo justo' en una llamada telefónica: "Cuando una persona reacciona es por algo. Yo entiendo que mi hermano reaccione. Quizá yo no hubiese puesto una historia y le hubiese hablado a ella en plan: '¿De qué vas, tía?'. Está claro que si tú tienes planeado un viaje con una persona y, de repente, apareces en ese viaje con tu ex... No creo yo que te vayas a Venecia de un día para otro".

"El día de antes estaba haciendo con mi madre una videollamada llamando a Manuel y al día siguiente está en Venecia con su ex", ha añadido Alma Bollo, a la que no le cuadra la forma en la que Gloria Camila ha gestionado su relación con ambos hombres: "Si en medio de todo esto hay una tercera persona, pues al final o tu expareja o la tercera persona, uno de los dos sale jod*do".