Ana Carrillo 13 ABR 2026 - 19:42h.

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Bigote Arrocet quiere publicar un libro en el que hable de su historia con María Teresa Campos, con la que estuvo saliendo durante seis años. Se ha filtrado la portada, en la que la periodista salía con lo que parece un vestido nupcial, y en la que se puede leer el título: "Y Teresita se quería casar". José Perea, diseñador del modelo, ha explicado en 'El tiempo justo' que el vestido fue un encargo que le hizo Edmundo Arrocet y que no fue para casarse con la madre de Terelu Campos y Carmen Borrego.

El diseñador ha confesado que se siente muy molesto con Bigote porque admira profundamente a María Teresa Campos: "Para mí y para toda España era una pedazo de periodista y me parece fatal lo que está haciendo con ella, y a mí me duele en el alma que se esté usando uno de mis diseños para una cosa que yo no lo hice". José María Almoguera, nieto de la comunicadora, ha aplaudido sus palabras, como han hecho el resto de colaboradores, que se han mostrado de acuerdo con él.

José Perea ha explicado que fue Edmundo el que le pidió uno de sus diseños para uno de sus proyectos artísticos: "Él me dice que va a presentar una colección en el bingo y que si puede sacar uno de mis diseños con manchas que él hace con pintura y que sea el vestido estrella de su colección".