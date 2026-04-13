Logo de telecincotelecinco
Logo de El tiempo justoEl tiempo justo
Kiko Rivera

Isa Pantoja se pronuncia sobre la entrevista de Kiko Rivera en '¡De viernes!' y su encuentro con María del Monte

Isa Pantoja se pronuncia sobre la entrevista de Kiko Rivera y su encuentro con María del Monte
Isa Pantoja atiende a un reportero. Telecinco
Compartir

La entrevista de Kiko Rivera en '¡De viernes!' hablando de su conflicto con Irene Rosales y de su reconciliación con su madre, Isabel Pantoja, ha suscitado todo tipo de reacciones, incluida la de su hermana, Isa Pantoja, que se ha pronunciado sobre ella al ser preguntada por un reportero.

Kiko Rivera, rotundo, sobre un hipotético acercamiento entre su hermana y su madre Isabel Pantoja: "El hijo es el que tiene que dar el paso" ¡De viernes! Temporada 4 Top Vídeos 776
Kiko Rivera, rotundo, sobre un hipotético acercamiento entre su hermana y su madre Isabel Pantoja: "El hijo es el que tiene que dar el paso" ¡De viernes! Temporada 4 Top Vídeos 776
PUEDE INTERESARTE

La prima de Anabel Pantoja ha desvelado que vio en directo la entrevista de su hermano, pero ha negado con la cabeza cuando le han preguntado acerca de las declaraciones que hizo sobre su madre, rechazando opinar sobre un posible reencuentro entre los tres, como puedes ver en el vídeo que encabeza el artículo.

Sobre lo que sí que se ha pronunciado más extensamente ha sido acerca de su encuentro con su madrina, María del Monte, en Semana Santa, que fue muy comentado porque ellas perdieron su vínculo durante muchos años y lo han recuperado en un momento en el que Isa ya no tiene contacto con su madre, Isabel Pantoja.

PUEDE INTERESARTE
¿Cómo reaccionará Isabel Pantoja ante las fotografías de Isa Pi y María del Monte?: "Se ve que están en familia"
¿Cómo reaccionará Isabel Pantoja ante las fotografías de Isa Pi y María del Monte?: "Se ve que están en familia"

"Lo pasamos muy bien, la verdad es que fue súper bonito, recuperando el tiempo, aunque el cariño siempre estuvo ahí, yo la quiero mucho", ha comentado la exconcursante de 'Supervivientes' y 'Gran Hermano VIP' acerca de su madrina, con la que ha retomado el contacto.

Temas