Ana Carrillo 13 ABR 2026 - 17:11h.

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Melyssa Pinto ha cumplido uno de sus grandes sueños: se ha comprado una casa con jardín y piscina en Madrid. La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' y 'Supervivientes' ha querido compartir su emoción con su legión de seguidores de Instagram y les ha hecho un 'house tour' al que han reaccionado los colaboradores de 'El tiempo justo', que se han alegrado porque la influencer, que se hizo conocida en Telecinco participando en 'Mujeres y Hombres y Viceversa', haya cumplido este sueño.

En el vídeo que encabeza este artículo tienes el 'house tour' que la novia de Mario Casas ha hecho de su nueva propiedad, que se sitúa en una exclusiva urbanización, que estaría valorada en 840.000 euros y que está inspirada en el estilo wabi-sabi, que es una filosofía de estética japonesa que encuentra belleza en lo imperfecto, lo simple y lo transitorio.

Una experta en este estilo de decoración le ha explicado a Joaquín Prat y a los colaboradores de 'El tiempo justo' las claves de esta filosofía que va mucho más allá de la decoración, pues también explica "la forma de habitar los espacios": "Ahora hay una tendencia a hacerlo todo perfecto y esta filosofía rompe con eso".