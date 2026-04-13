Miguel Salazar Madrid, 13 ABR 2026 - 17:41h.

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Marta López ha compartido un testimonio muy íntimo tras confesar Paz Padilla que sufrió abusos sexuales cuando tenía 14 años. La colaboradora reaccionaba al relato de la humorista, quien asegura que nunca "entendió lo que le estaba sucediendo" en su adolescencia cuando una persona muy cercana a su familia "abusaba" de ella.

"Conté algo parecido que me pasó en 'Gran Hermano', y lo he contado con 49 o 50 años", relata López como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia.

El duelo es otra de las cuestiones de las que habla Padilla, quien perdió a su marido Antonio hace 6 años. "Paz está hablando de la muerte, que eso es inevitable. Pero en este caso habla de algo que no es normal, que son los abusos a nuna niña y que te das cuenta cuando eres mayor y lo puedes hablar", dice Marta López refiriéndose a sus palabras durante su entrevista con Emma García en 'Fiesta'.

Marta López: "Tenía 9 años, entonces no lo entiendes"

"Al final es una pena que aprendas con 50 años a saber que qué vergüenza para quien lo haya hecho, pero durante toda la vida he sido incapaz de verbalizarlo con nadie", apostilla la televisiva hablando desde lo más personal. "En mi caso fue después de la muerte de mi padre, que he sufrido muchísimo. Han sido muchos años en hospitales pensando, y cuando ya te vez fuerte y capaz de poder hablarlo", confiesa López. "Tenía 9 años, entonces no lo entiendes", agrega en 'El tiempo justo'.

López ve "bien" que Paz Padilla "comparta" su duro relato. "No puedes hablar como de la muerte de una persona, porque eso es inevitable, pero sí que es inevitable que le pasen esas cosas a las niñas", cuenta la exgranhermana.