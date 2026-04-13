Exclusiva | Las imágenes del interior del chalet de Óscar Sanz, el único acusado por el crimen de Esther López
Se abre una nueva vía de investigación en el caso tras hallar la Guardia Civil un zulo en el domicilio
La madre del menor de 11 años asesinado en Villanueva de la Cañada asegura que su homicida tenía "una obsesión concreta" con su hijo
'El tiempo justo', en Mediaset Infinity
La Guardia Civil ha hallado en el interior del domicilio de Óscar Sanz -el único acusado por el crimen de Esther López-, que ahora está a nombre de otro propietaio, un zulo cuya existencia se desconocía y que da un giro de 360 grados a la investigación. Este habitáculo está debajo de uno de los cuartos de la casa, una vivienda que podemos ver en unas imágenes a las que ha tenido acceso 'El tiempo justo'.