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Exclusiva | Las imágenes del interior del chalet de Óscar Sanz, el único acusado por el crimen de Esther López

Exclusiva | Las imágenes del interior del chalet de Óscar Sanz, el único acusado por el crimen de Esther López
Exclusiva | El interior del chalet de Óscar Sanz, el único acusado por el crimen de Esther López. telecinco.es
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La Guardia Civil ha hallado en el interior del domicilio de Óscar Sanz -el único acusado por el crimen de Esther López-, que ahora está a nombre de otro propietaio, un zulo cuya existencia se desconocía y que da un giro de 360 grados a la investigación. Este habitáculo está debajo de uno de los cuartos de la casa, una vivienda que podemos ver en unas imágenes a las que ha tenido acceso 'El tiempo justo'.

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