Lara Guerra 10 ABR 2026 - 17:50h.

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Gloria Camila ha recibido una gran sorpresa por parte de 'El tiempo justo' y es que, el equipo del programa se ha dirigido hasta el sur para conseguir este especial regalo que ha dejado atónita a la hija de Rocío Jurado.

Después de afrontar unas duras semanas con las declaraciones de Manuel Cortés, Gloria Camila poco a poco va resurgiendo y más con la preciada sorpresa por parte del equipo del programa. En una primera imagen en cámara el regalo estaba tapado con un paño blanco con la inicial de su madre, sin embargo hasta que no se ha destapado, Camila no conseguía reconocerlo.

Después de verlo, la hija de Rocío Jurado se ha emocionado mucho: "¡Qué fuerte! No lo había visto nunca ni sabía que nadie la tenía". El dueño de esta figura es de San Fernando y la ha conservado como el primer día; Luis Palacios, que fue en su día manager de Camarón de la Isla: "Yo tenía mucha amistad con Rocío. Era muy amiga de ellos y con el padre de Joaquín, que quería también la figura de los novios".

El exmanager de Camarón de la Isla: "Me habló un fanático de Rocío para comprarlo"

Sin embargo, Luis Palacios confiesa que hace tres días le llamaron para cambiar la figura por un Rolex: "Un chaval que vive en Madrid y me dijo que era de Chipiona, que es un fanático de Rocío. Me dijo que había que arreglar una pieza pero que ya eso le costaba los 500 euros"