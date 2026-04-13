Antía Troncoso 13 ABR 2026 - 01:06h.

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¡Dulceida está de camino a 'Supervivientes'! El próximo marte, durante 'Tierra de nadie', viviremos un momento de lo más especial y emotivo: Alba Paul se reencontrará con su mujer, quien en estos precisos momentos se encuentra rumbo a Honduras. Ha sido durante, 'Conexión Honduras' cuando Sandra Barneda ha podido hablar con ella antes del embarque y la ha sorprendido con una inesperada propuesta. ¿De qué se trata? ¡Descúbrelo aquí!

Han sido muchas las ocasiones en las que Alba Paul ha hablado sobre su mujer y su hija, Aria, durante su estancia en el concurso. Y es que la concursante y Dulceida forman una de las parejas más queridas del mundo influencer de nuestro país. Una relación sentimental que comenzó hace más de una década tras conocerse en un evento, tal y como le contó Alba a Aratz, con el que se sinceró sobre su historia de amor.

Sandra Barneda lanza una propuesta a Dulceida

Durante el programa de la gala dominical, Sandra Barneda conectaba en directo con Dulceida antes de que se subiese al avión y le preguntaba qué es lo que tenía pensado decirle a Alba al verla. "Que estoy súper orgullosa de ella, que Aria está genial, que lo está haciendo muy bien y está teniendo una paciencia que estoy flipando", respondía la influencer que, además, afirmaba que tiene muchas ganas de "dar amor a Alba".

Era en ese momento cuando la presentadora, aprovechando que era la noche de los dilemas, tomaba la palabra para realizarle a Dulceida una inesperada propuesta que no se esperaba: "Podrás abrazar a tu mujer, podrás decirle lo que quiera e, incluso, podrás pasar toda una noche con ella, pero vas a tener que hacer algo. Si quieres pasar la noche con ella, tendrás que saltar desde el helicóptero. ¿Aceptas?"

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Con cara de incredulidad ante tal propuesta, Dulceida respondía: "No sé si me atrevo, madre mía... A ver soy valiente, no sé si me atrevo, pero por mi mujer, todo". ¡No te pierdas su salto este martes en 'Supervivientes: Tierra de nadie'!

Alba recuerda el momento en el que Dulceida hizo pública su bisexualidad

A poco días de que se produzca el esperado reencuentro entre la pareja, Alba ha vuelto a hablar sobre su relación con Dulceida con sus compañeros. En esta ocasión, la influencer ha recordado los inicios de su relación, en especial, el momento en la que Aída hizo pública su bisexualidad: "Siempre había estado con chicos e hizo un vídeo contándolo. Que una tía como ella saliese del armario fue un bombazo".