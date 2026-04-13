Lidia González 13 ABR 2026 - 12:11h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’, rota, cuenta todos los detalles sobre sus últimas horas con su abuelo

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Patri Pérez ha recibido un duro golpe personal sobre el que ha querido sincerarse frente a las cámaras de mtmad. Después de desvelar el dinero que va a ganar con su nuevo negocio de apartamentos turísticos, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ se derrumba al hablar de la dura pérdida de su abuelo. Aún sin haber procesado lo que ha sucedido, la influencer se abre en canal para contar todos los detalles de la situación que ha vivido. ¡Dale al play y no te pierdas nada de la conversación, en el capítulo completo, en Mediaset Infinity!

“Todavía no lo asimilo”, comienza explicando la creadora de contenido. Patri, que ha mostrado todos los detalles de su negocio de viviendas, ha explicado todos los detalles sobre cómo fueron las últimas horas con él y cuenta cómo fue su despedida: “Doy gracias a que encontré un vuelo, fuimos corriendo directos al hospital”. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’, rota de dolor, cuenta cómo se siente poco después del fallecimiento de su abuelo: “Lo único que me da paz es haberme podido despedir”.

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La creadora de contenido tenía una estrecha relación con su abuelo, ya que ha sido la persona que la ha “criado durante toda su vida”. La influencer, que asegura que siente que le han “arrancado” un trozo de su persona, se ha dedicado unas emotivas palabras: “Era la persona más especial que he conocido nunca, quiero que sepa que estamos orgullosos de la persona que ha sido”. Patri explica lo mucho que significaba su abuelo en su vida y el importante papel que ha tenido en ella.

Patri Pérez llora al hablar de su abuela

Patri Pérez no solo se ha derrumbado al hablar de su abuelo y el gran hueco que ha dejado en su vida tras su pérdida, sino que también ha hablado de alguien muy especial para ella por la que está muy preocupada. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ llora al hablar de su abuela y se sincera al respecto: “Ver que está pasando esta situación tras casi 62 años de estar casados…”. Además, la creadora de contenido tiene muy claro qué va a inculcarle a sus hijos respecto a su bisabuelo.

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La suegra de Patri Pérez explica cómo vivió su divorcio de Lester Duque

Durante estos días tan complicados, Patri Pérez ha necesitado la ayuda de una persona muy cercana para sobrellevar la situación con sus hijos. Aprovechando este momento, la influencer se ha abierto en canal con su suegra y se ha confesado sobre todo lo que ha vivido este último año. La suegra de la creadora de contenido explica cómo vivió su divorcio de Lester Duque y el embarazo de Cala. Sin cortarse, la madre del canario cuenta cómo se tomó la noticia y confiesa si ha percibido algún cambio en su relación tras su reconciliación.