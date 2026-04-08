Lidia González 08 ABR 2026 - 13:51h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ desvela el precio que va a poner a sus viviendas turísticas

¡No te pierdas el capítulo completo! En Mediaset Infinity

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Patri Pérez está contando todos los detalles sobre el nuevo proyecto profesional que tiene entre manos, en Lanzarote, junto a Lester Duque. Después de anunciar en qué va a consistir su negocio de viviendas vacacionales, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ aclara el dinero que va a ganar con su negocio de apartamentos turísticos. La influencer explica en qué van a consistir las ganancias y con qué parte se van a quedar ellos. ¡Dale al play y no te pierdas todos los detalles, en el capítulo completo, en Mediaset Infinity!

La creadora de contenido ha querido ser muy transparente con todos sus seguidores, ya que se trata de un proyecto pensado para ellos y, por ello, no ha querido ocultar nada. Después de confesar si ha estado con otra persona durante su separación de Lester Duque, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ desvela el dineral que va a ganar con su negocio: “Creo que va a triunfar”. Los influencers van a hacer un estudio de mercado a fondo para poner el precio final a sus viviendas vacacionales.

Patri Pérez muestra sus apartamentos vacacionales desde dentro

Patri Pérez ha hecho un tour completo por las instalaciones, dentro de su propia casa, que se van a convertir en su nuevo proyecto con Lester Duque. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ muestra sus apartamentos vacacionales desde dentro y comparte todos los rincones. Aunque todavía queda mucho trabajo por delante, la creadora de contenido desvela cómo va a ser la distribución de las viviendas. ¡Dale al play y no te lo pierdas, en exclusiva, para Mediaset Infinity!