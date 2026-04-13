Lidia González 13 ABR 2026 - 09:00h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ le confiesa a su suegra cómo vivió su separación con Lester Duque y ella reacciona

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Patri Pérez ha querido invitar a su canal a una persona muy especial y que ha estado presente en muchos momentos importantes en los últimos años. Después de contar todos los detalles de su nuevo negocio de apartamentos turísticos, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ presenta a su suegra y ella opina sobre su relación con Lester Duque. La influencer ha querido sincerarse con sus seguidores y compartir con la madre de su pareja cómo fue su separación y en qué punto se encuentra su situación actual. ¡Dale al play y no te pierdas nada de la conversación, en el capítulo completo, en Mediaset Infinity!

Aunque la creadora de contenido ya ha hablado de los peores momentos de su relación frente a las cámaras, donde no pudo aguantarse las lágrimas, ha llegado la hora de hablar cómo se tomó la noticia de su separación la madre de Lester: “Me quedé muy mal, me afectó”. La catalana se ha abierto en canal con su suegra para explicar cómo se deterioró su matrimonio tras el nacimiento de su hijo Río: “La relación cambió mucho, nos hablábamos muy mal”.

La madre de Lester Duque opina de su situación actual con Parti Pérez

A pesar de la dura situación por la que su relación pasó el año pasado, especialmente tras descubrir que estaba embarazada de nuevo, los exparticipantes de ‘La isla de las tentaciones’ se han reconciliado y están trabajando en construir su futuro. La madre de Lester Duque opina de su situación actual con Patri Pérez y confiesa si piensa que su hijo ha cambiado respecto a los meses anteriores: “Él tiene mucha responsabilidad con sus niños”.

Patri Pérez se sienta frente a las cámaras en un complicado momento de su vida para aclarar cómo se siente, pero también para sincerarse sobre el punto en el que se encuentra su relación con Lester Duque. Para ello, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ invita a su suegra para hablar sin tapujos sobre todo lo que ha ocurrido con el padre de sus hijos. Además, aclara si tiene planes de volver a pasar por el altar para estabilizar su situación. ¡Dale al play y descubre todo lo que han contado, en exclusiva, en Mediaset Infintiy!