Alba Díaz, hija de Vicky Martín Berrocal, muestra la realidad de su cuerpo: "He engordado 6 kilos"
La hija de Vicky Martín Berrocal y del 'Cordobés' ha enseñado el cambio físico que ha experimentado y manda un mensaje a su comunidad
El hermano de Alba Díaz, operado tras pasar unos "días de mucha preocupación"
Alba Díaz ha dado un "gran paso" y ha mostrado abiertamente la realidad de su cuerpo independientemente de las críticas o de lo que se pueda hablar de ello en las redes. La hija de Vicky Martín Berrocal y Manuel Díaz 'El Cordobés' ha visibilizado que los cambios físicos son parte de la vida y aceptando el suyo ha hablado de su aumento de peso. "He engordado 6 kilos", ha admitido.
A través de su perfil oficial de Instagram, la influencer de 26 años ha sorprendido a sus seguidores con un vídeo en el que describe la lucha que siente al mirarse al espejo y no estar cómoda con lo que ve. Sin embargo, esa sensación la ha transformado en un mensaje cargado de honestidad donde deja claro que "el físico no determina quién eres", tal como ha explicado.
Tal y como describe, enfundada en la ropa deportiva que ha tratado de evitar ponerse durante este tiempo, Alba Díaz ha admitido que lleva sin entrenar desde antes del verano y que le está costando el volver a las rutinas del deporte y del gimnasio. Sin querer mostrar que todo es idílico, tal como se presenta en las redes, la hija de Vicky Martín Berrocal se ha emocionado al reconocer que este aumento de peso le está afectando a la autoestima, pero también le ha hecho ver que tiene mucho amor propio.
"Es la historia de mi vida. Siempre he ido variando de peso. Soy un ser humano, no soy un robot. No me han hecho a medida y me quedo así toda la vida", ha descrito sobre cómo enfrenta con aceptación este cambio y la realidad de su cuerpo.
Transformando el que sería un día malo en algo bueno, la influencer opta por ver los momentos de bajón como una oportunidad para agradecer a su cuerpo quién es y priorizar su salud mental. "Esta es quien soy y me quiero muchísimo y me querré siempre esté como esté".
Queriendo ayudar a otras personas que están como ella, la hija de Vicky Martín Berrocal y Manuel Díaz 'El Cordobés ha mostrado su situación real y ha pedido a su comunidad que la acompañen en este proceso en el que vuelve a mirar por ella y a dedicarse tiempo. "Voy a priorizarme, abrazar a mi cuerpo y agradecer que estoy viva", ha sido el mensaje de aceptación y nuevos propósitos que ha compartido.