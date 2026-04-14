Lorena Romera 14 ABR 2026 - 11:43h.

El torero hace saltar las alarmas al aparecer con un hematoma de gran tamaño en el rostro

José Ortega Cano explica el motivo por el que hizo esos movimientos virales con el capote

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José Ortega Cano ha reaparecido con un impactante hematoma en el rostro. El torero ha disfrutado de una noche de fiesta en el Pub Babilo, en San Sebastián de los Reyes, en Madrid, establecimiento que ha publicado en sus redes sociales la imagen que ha hecho saltar todas las alarmas. Tras la evidente preocupación que se ha generado sobre su estado de salud y la naturaleza de esta lesión, el padre de Gloria Camila y José Fernando ha aclarado el motivo por el que le ha salido este cardenal de gran tamaño.

"Así se viven las noches del fin de semana donde la fiesta nunca decepciona", escribía el local en cuestión en la publicación en la que podíamos ver al diestro disfrutando, pulgares arriba y con una amplia sonrisa, de la noche madrileña. Pero las miradas no han ido a parar ni de lejos en lo mucho que ha disfrutado el que fuera marido de Rocío Jurado.

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Al publicarse esta imagen, la alarma por el estado de salud de José Ortega Cano no ha tardado en dispararse. Y es que el torero aparece en la fotografía con un llamativo y extenso hematoma en el rostro, en la mejilla derecha. Durante un tranquilo paseo con su mascota, el padre de Gloria Camila y José Fernando ha atendido a los medios de comunicación para aclarar el motivo de esta lesión. Especialmente después de que en redes sociales se estuviese empezando a especular sobre todo tipo de percances.

Al ser preguntado directamente por esto mismo, si se trata o no de alguna caída accidental, José Ortega Cano ha respondido con total tranquilidad que se trata de los efectos de "una intervención". Restándole importancia desde el primer momento, el torero ha transmitido tranquilidad y ha zanjado los rumores sobre posibles accidentes, aclarando que el moratón forma parte del proceso postoperatorio de una intervención quirúrgica.

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En redes sociales, el periodista y creador de contenido Javi de Hoyos, que ha hablado con él, ha dado más detalles de esta intervención, apuntando a que se trataría de algún procedimiento de carácter bucodental. Concretamente, algo relacionado con sus dientes.