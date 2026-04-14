Celia Molina 14 ABR 2026 - 14:00h.

El Juzgado de Instrucción número 33 de Barcelona ha ordenado que la Guardia Civil localiza al cantante en un plazo de cinco días

El artista alimenticio no se ha presentado a un juicio abierto por no haber pagado la pensión alimenticia a su hija, Naomi González

Compartir







El cantante alicantino Francisco González Sarriá, conocido popularmente como Francisco, ha sido reclamado por el Juzgado de Instrucción número 33 de Barcelona tras no presentarse a un procedimiento judicial abierto por el presunto impago de la pensión alimenticia a su hija. El juez le ha pedido a la Guardia Civil que localice al artista, mientras el caso queda archivado temporalmente con el objetivo de que no prescriba.

Francisco no se ha presentado a la cita judicial a la que tenía que acudir obligatoriamente, ni tampoco lo ha hecho su abogado o su procurador en su nombre. Por ello, el juzgado ha dado un plazo de cinco días para que los agentes de la Guardia Civil den con su paradero y el cantante pueda así personarse ante el tribunal para que se aclare sí a cometido o no un delito.

Francisco podría enfrentarse a una pena de cárcel

El impago de pensiones alimenticias a los hijos está tipificado como delito en el artículo 227 del Código Penal español. "El que dejare de pagar durante dos meses consecutivos o cuatro meses no consecutivos cualquier tipo de prestación económica en favor de su cónyuge o sus hijos, establecida en convenio judicialmente aprobado o resolución judicial en los supuestos de separación legal, divorcio, declaración de nulidad del matrimonio, proceso de filiación, o proceso de alimentos a favor de sus hijos, será castigado con la pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a 24 meses", versa el artículo.

Su hija Naomi nació de una relación extramatrimonial

Y, aunque la hija reconocida de Francisco, de nombre Naomi, haya superado ya la mayoría de edad, la ley no estipula una edad máxima en la que los hijos dejen de percibir dicha pensión. El límite se sitúa solo en el momento en el que éstos puedan mantenerse económicamente y de forma independiente, siendo obligatorio pagar la cuota mientras se encuentren en periodo de estudios.

Naomi González Apolinar nació de la relación extramatrimonial que artista alicantino habría mantenido con la bailarina dominicana Denia Apolinar. Fue declarada hija biológica del cantante en 2008 tras un proceso judicial, ya que Francisco se negó a someterse a las pruebas de paternidad en su momento (puesto que siempre ha negado que fuera su padre). La madre de Naomi ha luchado durante años por la manutención de su hija, declarando en diversos medios la falta de reconocimiento y el desinterés de Francisco hacia su hija.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

En sus últimas entradas de Instagram, Francisco ha promocionado su próxima actuación junto a la cantante Tamara, en el marco de su gira 'Únicos 2'. El concierto tendrá lugar el 24 de abril en Alicante, por lo que ésa será la ubicación del artista la próxima semana.