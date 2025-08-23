Sergio Delgado 23 AGO 2025 - 11:00h.

El importe que proporciona este fondo asciende a 100 euros mensuales por cada hijo

Cuando se produce una separación o divorcio, la pensión de alimentos se convierte en un compromiso legal que garantiza la cobertura de las necesidades básicas de los hijos menores.

Sin embargo, no siempre se cumple con esta obligación, y en muchos casos, el progenitor responsable del pago deja de hacerlo, dejando a la otra parte en una situación económica delicada.

Ante este tipo de incumplimientos, existen mecanismos legales y ayudas públicas que permiten reclamar lo adeudado y garantizar que los menores no se vean desatendidos. Una de las principales herramientas a disposición de las familias afectadas es el Fondo de Garantía de Alimentos, gestionado por el Ministerio de Justicia.

Qué hacer si no se abona la pensión alimenticia

Cuando se incumple el pago de la pensión alimenticia, lo primero que debe hacer el progenitor custodio es solicitar la ejecución de la sentencia que establece la obligación de abono.

Esta demanda debe presentarse ante el mismo juzgado que dictó la resolución judicial correspondiente. A través de esta vía, se puede requerir judicialmente al progenitor deudor el pago forzoso mediante el embargo de bienes, salarios, cuentas bancarias e incluso devoluciones de impuestos.

Si el impago persiste durante más de dos meses consecutivos o cuatro no consecutivos, puede considerarse un delito tipificado como abandono de familia.

Esta infracción está contemplada en el Código Penal español y puede acarrear consecuencias penales como penas de prisión de hasta un año, multas económicas y medidas adicionales como el embargo judicial.

El Fondo de Garantía de Alimentos como ayuda pública

El Fondo de Garantía de Alimentos es una ayuda económica que busca proteger a los menores afectados por el impago de pensiones de alimentos. Su objetivo principal es garantizar un sustento mínimo mientras se solucionan los procesos judiciales o se resuelve la situación económica del progenitor incumplidor.

Esta prestación está especialmente pensada para familias con ingresos limitados que no pueden afrontar solas los gastos derivados de la manutención de los hijos.

No cualquier familia puede acceder automáticamente a este fondo. Se requiere cumplir una serie de condiciones tanto familiares como económicas.

Una de las más importantes es contar con una resolución judicial firme que reconozca el derecho a percibir la pensión de alimentos. Además, debe acreditarse que se ha intentado sin éxito la ejecución de dicha sentencia.

Condiciones para solicitar la ayuda

Entre los requisitos fundamentales se encuentra tener la nacionalidad española, ser ciudadano de la Unión Europea o acreditar residencia legal en España. También es necesario tener a cargo a hijos menores o mayores de edad con un grado de discapacidad igual o superior al 65%.

El acceso a estas ayudas en caso de impago de pensiones de alimentos también está condicionado a los ingresos de la unidad familiar. Por ejemplo, en el caso de una familia con un solo hijo, el límite máximo de ingresos anuales para poder acceder al fondo es de 10.800 euros.

Si hay dos hijos, el umbral sube a 12.600 euros, y así sucesivamente en función del número de hijos dependientes.

Asimismo, se exige que la resolución judicial que fija la pensión no haya podido ejecutarse con éxito, es decir, que no se haya logrado cobrar la deuda tras haber iniciado el procedimiento correspondiente.

Qué cubre y cuánto tiempo dura la ayuda

El importe que proporciona este fondo asciende a 100 euros mensuales por cada hijo, salvo que la sentencia establezca una cuantía inferior. Es una ayuda de carácter temporal y su duración máxima es de 18 meses. No puede compatibilizarse con otras prestaciones que tengan el mismo fin, lo cual significa que si se recibe alguna ayuda similar, esta deberá suspenderse.

Estas ayudas en caso de impago de pensiones de alimentos tienen como finalidad paliar el perjuicio económico sufrido por el progenitor custodio y, sobre todo, asegurar que los menores no vean comprometidas sus necesidades básicas por el incumplimiento del otro progenitor.

Cómo solicitar la ayuda del fondo

La solicitud de la ayuda puede realizarse por distintas vías. Una de las más utilizadas es a través de la sede electrónica del Ministerio de Hacienda, dentro del apartado destinado a las Clases Pasivas. También se puede presentar en oficinas de la Seguridad Social, delegaciones de Economía y Hacienda o mediante registro público.

La documentación necesaria incluye el testimonio de la resolución judicial que declara el derecho a percibir la pensión alimenticia, el documento que acredite que se ha iniciado la ejecuci�ón de dicha resolución sin éxito, así como el libro de familia o el certificado de nacimiento de los menores.

En algunos casos también se requerirá un informe del secretario judicial que confirme que no ha sido posible embargar bienes suficientes.

Una vez presentada la documentación, el plazo estimado para recibir una respuesta es de entre dos y tres meses. Por ello, es aconsejable presentar la solicitud lo antes posible una vez comprobado el impago.

Otras consecuencias del incumplimiento

El impago de pensiones de alimentos no solo tiene implicaciones económicas. A nivel legal, el progenitor incumplidor puede ser objeto de sanciones más severas si su actitud se mantiene en el tiempo.

El delito de abandono de familia no solo afecta a su historial judicial, sino que puede provocar la pérdida de derechos como visitas o custodias compartidas.

Además, los procedimientos judiciales para recuperar las cantidades impagadas pueden extenderse en el tiempo y requerir asesoramiento legal especializado. No obstante, estos mecanismos están pensados para garantizar que los hijos no queden desprotegidos frente a este tipo de situaciones.