Lidia González 25 MAR 2026 - 12:03h.

La protagonista de ‘Casados a primera vista’ saca a la luz su pasado amoroso y recuerda su relación con un argentino

¡No te pierdas el capítulo completo! Disponible en Mediaset Infnity

Compartir







Laura Ulldemolins ha abierto la puerta a una parcela muy importante de su pasado y se ha sincerado frente a las cámaras de mtmad al respecto. Después de aclarar todas sus operaciones y retoques estéticos, la protagonista de ‘Casados a primera vista’ habla de la mala relación que tuvo con un exnovio argentino. La catalana revela todo lo que pasó entre ellos y recuerda a Milton, compañero del programa, a quien le ha dedicado unas contundentes palabras. ¡Dale al play y descubre todo lo que ha contado, en el capítulo completo, en Mediaset Infintiy!

Durante su participación en el programa, Laura ha puesto de manifiesto las heridas que arrastra por las distintas relaciones que ha mantenido y, ahora, es el momento de que explique a qué se deben las inseguridades que tiene. La protagonista de ‘Casados a primera vista’, que ha desvelado su nivel de estudios, asegura que ha tenido parejas de diferentes nacionalidades y se detiene a hablar de una pareja argentina, a quien ha comparado con su compañero de programa: “Son los más manipuladores, igual de egocéntricos”.

PUEDE INTERESARTE Ainhoa Cabrera desvela todas sus operaciones y retoques estéticos

Laura Ulldemolins se sincera sobre su pasado amoroso

Laura Ulldemolins ha querido hacer un repaso completo por todo su historial de romances para poner sobre la mesa todas las heridas que arrastra. La protagonista de ‘Casados a primera vista’ abre su corazón y se sincera sobre su pasado amoroso, plagado de decepciones: “He tenido relaciones muy tóxicas que me han hecho ponerme una coraza con la que estoy luchando”.

PUEDE INTERESARTE Luciana Tamagni se sincera sobre su relación más tóxica y el límite al que llegó

La catalana cuenta que siempre ha sido una persona de tener pareja y asegura que acumula experiencias con las que “debería escribir un libro”. La protagonista de ‘Casados a primera vista’ se sincera sobre el papel que ha tenido en sus relaciones y lo mucho que está trabajando para ponerle remedio: “He sido muy tóxica, me han enseñado a ser muy tóxica”. La creadora de contenido hace una cronología de las relaciones que más le han marcado y explica los motivos por los que les puso fin.

Laura Ulldemolins aclara todas sus operaciones y retoques estéticos

Laura Ulldemolins ha querido ser muy clara sobre un tema por el que ha sido muy cuestionada desde su primera aparición en televisión. La protagonista de ‘Casados a primera vista’ aclara todas las operaciones y retoques estéticos a los que se ha sometido. Sin tapujos, la creadora de contenido habla claro sobre todas las intervenciones que se le han achacado y desvela si se ha operado el pecho, como tanto se le ha mencionado en redes sociales.

La catalana habla sobre su futuro profesional en televisión

Laura Ulldemolins está viviendo su primera experiencia en un programa con mucha intensidad, algo que no se esperaba cuando decidió aceptar esta aventura. Después de admitir que no tenía pensado participar en un reality, la protagonista de ‘Casados a primera vista’ habla sobre su futuro profesional en televisión. Muy sorprendida por los comentarios que ha recibido, asegura: “Mucha gente me ha dicho que quiere verme en otros sitios”. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que ha contado, en exclusiva para mtmad, en Mediaset Infinity!