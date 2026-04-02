Lidia González 02 ABR 2026 - 09:30h.

La protagonista de ‘Casados a primera vista’ tiene muy claro el papel que quiere tener en su empresa familiar

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Laura Ulldemolins ha estado dándole muchas vueltas a un tema que ha tenido gran importancia durante su paso por el programa con el que ha saltado a la fama y se sienta frente a las cámaras de mtmad para contarlo todo. Después de desvelar todas sus operaciones y retoques estéticos, la que fuera protagonista de ‘Casados a primera vista’ toma una decisión sobre su trabajo en la empresa familiar. La catalana explica todos los motivos por los que ha dado este importante paso y se sincera sobre su futuro profesional. ¡Dale al play y no te lo pierdas, en el capítulo completo, en Mediaset Infintiy!

La creadora de contenido se ha sincerado como nunca sobre el papel que tiene en la empresa familiar en la que trabaja. Tras las críticas que ha recibido y los comentarios de su padre que salieron a la luz, Laura explica en qué punto se encuentra en la actualidad y cuenta toda la verdad. Además, después de aclarar su nivel de estudios, tiene muy claro lo que quiere hacer al respecto y da un importante paso: “Me puede”. ¡Descubre la reflexión que ha hecho frente a las cámaras!

Laura Ulldemolins confiesa si va a participar en otro reality

Laura Ulldemolins ha confesado que, al principio, no estaba interesada en participar en ningún tipo de programa de televisión pero que, tras haber dado el paso de vivir la experiencia de ‘Casados a primera vista’, su opinión ha cambiado por completo. La creadora de contenido confiesa si tiene intención de participar en otro reality y se sincera sobre su punto fuerte en televisión: “Mucha gente me ha dicho que quiere verme en otros sitios”.

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La protagonista de ‘Casados a primera vista’ recuerda su pasado amoroso

Durante su paso por ‘Casados a primera vista’, Laura sacó a la luz una serie de inseguridades que arrastra debido a relaciones anteriores y a muchas desilusiones. Ahora, la creadora de contenido ha recordado su pasado amoroso, en el que ha encadenado una serie de patrones que han tenido como consecuencia algunos de sus comportamientos en la actualidad. La catalana cuenta todo su historial y se sincera sobre todas las decepciones que ha sufrido: “He tenido relaciones muy tóxicas que me han hecho ponerme una coraza con la que estoy luchando”.