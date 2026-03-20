Sandra Barrios pide ayuda para tomar una decisión sobre su pelo: “No sé qué hacer”

Natalia Sette 20 MAR 2026 - 18:58h.

La exconcursante de 'Gran Hermano DÚO' no tiene ni idea sobre qué hacer con su pelo y pide ayuda a sus seguidores

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Sandra Barrios ha vuelto a recurrir a sus seguidores para que le ayuden a tomar una decisión que, aunque pueda parecer sencilla, le está dando más vueltas de las que esperaba. Tras su enfrentamiento con Lucía Sánchez , la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ ha compartido en sus redes sociales un dilema sobre su pelo.

Después de su salida de ‘GH DÚO’ , la influencer ha retomado su actividad en redes, volviendo a crear la unida comunidad que tenía antes de entrar en la casa más famosa de Guadalix de la Sierra. Esta vez ha subido un ‘reel’ contando todas sus dudas. “Creo que muchas me podéis llegar a entender que un día quieres el pelo corto y otro largo”, ha comenzado diciendo.

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Y es que, como ella misma ha explicado, su cabello ha crecido considerablemente en los últimos meses. “Mi pelo ha llegado al punto de que está por aquí”, ha comentando señalando los hombros, recordando que cuando decidió contárselo lo llevaba por debajo de la oreja.

Este cambio ha hecho que vuelva a replantearse su look. “En mi cabeza ronda en si lo volvemos a cortar o lo dejamos crecer”, ha confesado. Sin embargo, hay un factor clave que está influyendo directamente en lo que haga con su melena: la Feria, una importante celebración para todos los andaluces.

“Lo que pasa es que se acerca la feria y eso significa moño con flores”, ha explicado. Un peinado muy característico de estas fechas que condiciona completamente su elección. “Si corto y saneo no hay moño ni hay nada”, ha dicho. Sandra es consciente de que un corte más radical le impediría lucir este look tan tradicional.

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Por eso, Sandra ha planteado abiertamente su duda a sus seguidores. “¿En cuanto pase la Feria me lo vuelvo a cortar y me quedo con mi melenita corta para el verano o me lo dejo crecer?”, ha preguntado a sus fans. Para ayudarles a opinar, la influencer ha compartido dos imágenes: una de enero, justo antes de entrar en ‘GH DÚO’, cuando decidió sanear su cabello, y otra actual, donde se aprecia el crecimiento.

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“¿Qué clase de corto me queda mejor?”, ha insistido. Según ha contado, en su entorno lo tienen bastante claro. “Mis alrededores me dicen que me sienta muy bien el pelo corto”, ha asegurado. Aun así, reconoce que no puede evitar cambiar de opinión. “Pero de vez en cuando me apetece llevar una buena melena”, ha terminado diciendo.

Las respuestas no se han hecho esperar. Entre los comentarios destaca el de Anita Williams, que le ha dedicado un cariñoso mensaje: “Eres preciosa de todas formas amiga”. Otros seguidores también han querido mojarse: “Córtatelo después de la feria amor”, “El pelo corto es ideal para ti. Córtatelo después de la feria” o “Yo pondría unas mechas para iluminar la carita… ah y pelo largo siempre”.