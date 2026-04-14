Rocío Molina 14 ABR 2026 - 10:49h.

La colaboradora de '¡De Viernes!' reaparece tras su intervención quirúrgica y cuenta cómo se encuentra y la decisión que ha tomado

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Terelu Campos ha reaparecido tras someterse a una operación motivada por un problema de salud derivado de fuertes episodios de estrés. Acompañada por su hermana Carmen Borrego, la colaboradora de '¡De Viernes!' ha abandonado la clínica y se le ha visto relajada y ha dejado constancia de la decisión que ha tomado nada más recibir el alta.

A pesar de la preocupación inicial y los nervios previos a la intervención del orzuelo que le ha complicado la existencia en los últimos días, la hija de María Teresa Campos ha confirmado que ha ido todo muy bien y que este paso necesario para su salud no revestía mayor riesgo.

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Con un apósito tapando el ojo afectado y escondida en las características gafas de sol con las que se le ha visto últimamente desde que apareciese esta secuela provocada por el estrés, Terelu Campos ha tirado de su característico humor para contestar a los periodistas de Europa Press que la han esperado a la salida. "Tengo la boca como una zapatilla", ha dicho de esta reacción de la anestesia y se ha mostrado optimista y lista para retomar su actividad habitual de manera inmediata.

"Yo mañana voy a ir a trabajar, ya se lo he dicho. Me pondré las gafas otra vez y ya está", ha advertido de su intención de reincorporarse a su puesto de trabajo. Aunque los médicos suelen recomendar calma tras estos procesos y a la comunicadora se le ha desencadenado todo por episodios de estrés, ella ha insistido en recuperar su rutina cuanto antes.

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Confiando en que el uso de las gafas de sol será suficiente para proteger su ojo intervenido, la hija de María Teresa Campos está más tranquila si puede cumplir sus compromisos profesionales. Tras explicar que la ansiedad que había acumulado le había pasado factura físicamente, ahora la hija de María Teresa Campos se ve más fuerte y confía en que los nervios no vuelvan a afectarle al ojo.