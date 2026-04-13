Pablo Pisa afronta una difícil decisión tras la muerte de su madre: "Es necesario hacerlo"
Pablo Pisa ha tenido que tomar una difícil decisión que hasta el momento había preferido desterrarla de su cabeza.
Pablo Pisa ha tenido que tomar una difícil decisión que hasta el momento había preferido desterrarla de su cabeza. Tras sufrir la durísima y repentina muerte de su madre, el novio de Patricia Steisy ha tratado de sobrellevar el duelo y de mirar para adelante con optimismo, tal como su progenitora querría. Y eso es lo que precisamente ha hecho al afrontar una difícil situación para ayudar a su padre.
Durante su última reunión familiar, Pablo Pisa ha tenido que enfrentarse a una realidad dolorosa. Al entrar en el cuarto de su madre y abrir los armarios ha visto que todas las cosas que eran de ella siguen allí. Intactas. Como si el tiempo no hubiese pasado. El pijama, zapatillas de andar por casa, sus gafas de lectura o las medicinas. Todo estaba ahí, tal como ella lo dejó.
"Qué tortura para mi padre todos los días cuando te vas a vestir tener que ver esto", es la reflexión que el novio de la exconcursante de 'Supervivientes' hacía y que le ha animado a dar un paso difícil, pero decisivo en el duelo. Y, aunque en un principio ha admitido que estaba reacio a tocar algo de todo eso, al final ha entendido que convivir con ese peso emocional es más doloroso.
"Yo era partidario de dejar todo tal y como está porque quitarlo me parece que es como que te olvidas de esa persona, pero bueno hablando con gente cercana me ha hecho entender que realmente son todo cosas materiales. Mi mamá va a estar en mi corazón y va a estar siempre y toda la vida y por tener los armarios como dejó ella, yo creo que no ayuda a avanzar", ha explicado.
Con nueva predisposición y actitud, Pablo Pisa ha tomado la decisión de ayudar a su padre en esta tarea que logística y emocional. De manera gradual -primero el dormitorio y baño- el empresario e influencer ha vaciado armarios y decidido qué objetos pueden ser donados o con los que ellos se quedarán.
Lejos de lo que antes pensaba, para él esto no significa "olvidar ni pasar página", sino una cuestión puramente práctica. "Yo creo que es necesario hacer esto. Me da mucha pena, pero me veo fuerte", ha dicho antes de lanzarse a esta tarea.
Y, después de finalizar no sin emocionarse mucho en algún momento, Pablo Pisa ha dejado claro qué es lo importante para él de todo el proceso: "Con lo que me tengo que quedar es con los valores que me enseño, con cómo era ella, con lo que nos reíamos, con lo buena persona que era, con lo paciente que era", ha expresado, mostrando la prenda de ella que ahora es suya y llevará a diario para rendirle homenaje.