De Anita Matamoros a Marina Riverss: los looks más virales de las influencers españolas en Coachella

Natalia Sette 13 ABR 2026 - 13:01h.

Las influencers españolas han arrasado con sus 'looks' en Coachella: desde estilos más 'boho' hasta transparencias y encaje para las más atrevidas

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El festival Coachella vuelve a convertirse, un año más, en el epicentro de la moda internacional. Más allá de los conciertos, el evento celebrado en pleno desierto de California se ha consolidado como una auténtica pasarela. Las influencers españolas han conseguido hacerse un hueco destacado y han arrasado con sus propuestas de looks.

En esta edición, numerosas influencers españolas han viajado hasta allí para disfrutar de los tres días de música y estilo. Como es habitual, cada una ha lucido varios looks, pero siempre hay uno que destaca por encima del resto y se convierte en el más comentado en redes sociales. Desde estilismos boho hasta apuestas más arriesgadas, estas son las propuestas que más han dado qué hablar.

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Marina Riverss ha apostado por un total look negro con estética española muy marcada. Lleva un corsé estructurado que realza la figura, combinado con una falda corta con volumen y una chaqueta con detalles de flecos que aportan movimiento. Esta pieza es, sin duda, la protagonista absoluta del outfit, pues hace clara referencia a las toreras. Con esto, la influencer ha querido dejar plasmado sus raíces españolas, de las que está muy orgullosa. El toque final lo pone un sombrero negro de ala ancha.

Tania Deniz, por su parte, se ha decantado por un outfit mucho más atrevido y sensual. Con un conjunto negro compuesto por un top tipo lencería y y un mono transparente, ha jugado con las transparencias y los cortes estratégicos. El sombrero negro, los accesorios plateados, las botas cow-boy y los flecos refuerzan ese aire festivalero y marcan la esencia ‘western’ típica de este tipo de eventos.

Alba Álvarez ha elegido un estilismo completamente diferente, mucho más relajado y luminoso. Su objetivo principal era ir cómoda y no salirse de su estilo, no quería sentirse disfrazada y lo ha logrado a la perfección. Con un conjunto blanco de inspiración boho, compuesto por un top tipo corsé de crochet y pantalones fluidos, transmite frescura y naturalidad. Lo ha rematado con una botas y un bolso de antelina en color beige y accesorios que encajan con el ambiente festivalero.

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Oriana Marzoli se mantiene fiel a su estilo más sexy con un conjunto negro de dos piezas. Top ajustado palabra de honor con mangas fluidas de encaje y una mini falda asimétrica con la misma tela. Los accesorios los ha escogido en dorado, aportando luz y brillo al ‘outfit’. Las gafas de sol y el pañuelo en la cabeza completan un look muy Coachella que ha levantado pasiones entre sus seguidores.

Laura Casabela apuesta por un look blanco con esencia ibicenca. La base del outfit la compone un top de manga larga ajustado, asimétrico y con encaje y una falda pantalón con volantes. Para romper con el blanco, la creadora de contenido ha optado por un corsé palabra de honor y tonos tierra. Ha completado el look con unas botas doradas de caña alta y un bolso blanco de flecos. Para terminar, se ha puesto un casquete de rejilla dorado en la cabeza, uno de los accesorios más en tendencia ahora mismo.

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Ruth Basauri arrasa con uno de los estilismos más llamativos con un espectacular vestido blanco de crochet con transparencias. Las mangas voluminosas y la apertura en la pierna convierten el look en una mezcla de romanticismo y atrevimiento. Lo ha combinado con unas botas altas en color beige y un casquete de crochet en la cabeza.

Anita Matamoros opta por un outfit más cómodo y menos llamativo pero igual de efectivo: falda fluida en tono rosa palo combinada con corsé gris con estampado de flores. En los pies se ha decidido por unas botas negras aportando un toque rockero muy característico en ella. Con respecto a los accesorios, ha optado también por la sencillez: un cinturón negro con tachuelas y unas gafas de sol.

Por último, Melodie Peñalver cierra la lista con un conjunto blanco de inspiración western. Ha optado por una blusa en color crema con mangas muy fluidas. Encima, un vestido blanco con una parte superior muy estructurada y una parte de abajo fluida y de encaje. Para darle un toque más original, la influencer ha remangado el vestido con un cinturón ancho para dejar a la vista un micro ‘short’, otra de las grandes tendencias de la temporada. Para rematar el ‘look’ ha optado por una cinta en la cabeza de encaje y un bolso de flecos marrón.